20 внезапно забавных моментов со свадеб, которые были мастерски запечатлены фотографами торжества
Свадьба, наверное, одно из самых ярких событий в жизни каждого человека. Будь вы гость или непосредственный виновник торжества. Но за каждым трепетным и романтическим моментом таятся точно такие же, только забавные и нелепые. Всё это вкупе создаёт потрясающую атмосферу торжества, оставляя в памяти и сердцах людей целый сонм тёплых воспоминаний. А разве не это самое главное?
Фотографы со всего мира прислали сотни своих лучших работ на конкурс свадебной фотографии для раздела «Забавные моменты». И там действительно есть над чем похихикать и умилиться!
Огненная вечеринка
Игра престолов
Шпиён
Соль-вода, соль-вода, соль-вода!
Ракамакафо
Некоторые моменты действительно очень хочется сохранить на долгую память.
Искусство
Для храбрости
Он нэ танцуэт!
Фаталити
Пока никто не видит
Дети всегда, ну или почти всегда, вносят особое настроение в атмосферу праздника!
А роспись будет на поляне у норы енота
Целуйте лапки
Ути-путичка
Всех затмила
Лёгкий артхаус
Ай белив ай кэн флай
Да и животные стараются изо всех сил сделать главный день запоминающимся.
Пиу-пиу
Сюрприз! Сюрприз! Да здравствует сюрприз!
А Сашка выйдет? А скиньте мячик!
Да когда же это всё закончится?!
Одного не хватает этим весёлым свадьбам — вот таких вот забавных тортиков!