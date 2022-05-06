20 внезапно забавных моментов со свадеб, которые были мастерски запечатлены фотографами торжества

Свадьба, наверное, одно из самых ярких событий в жизни каждого человека. Будь вы гость или непосредственный виновник торжества. Но за каждым трепетным и романтическим моментом таятся точно такие же, только забавные и нелепые. Всё это вкупе создаёт потрясающую атмосферу торжества, оставляя в памяти и сердцах людей целый сонм тёплых воспоминаний. А разве не это самое главное?

Фотографы со всего мира прислали сотни своих лучших работ на конкурс свадебной фотографии для раздела «Забавные моменты». И там действительно есть над чем похихикать и умилиться!

Огненная вечеринка

Игра престолов

Шпиён

Соль-вода, соль-вода, соль-вода!

Ракамакафо

Некоторые моменты действительно очень хочется сохранить на долгую память.

Искусство

Для храбрости

Он нэ танцуэт!

Фаталити

Пока никто не видит

Дети всегда, ну или почти всегда, вносят особое настроение в атмосферу праздника!

А роспись будет на поляне у норы енота

Целуйте лапки

Ути-путичка

Всех затмила

Лёгкий артхаус

Ай белив ай кэн флай

Да и животные стараются изо всех сил сделать главный день запоминающимся.

Пиу-пиу

Сюрприз! Сюрприз! Да здравствует сюрприз!

А Сашка выйдет? А скиньте мячик!

Да когда же это всё закончится?!

Одного не хватает этим весёлым свадьбам — вот таких вот забавных тортиков!