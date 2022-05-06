6 фактов о Тельцах, про которые вы не знали

Вадим Карасев

Тельцы — довольно интересные люди, хоть и не простые в плане общения. Если у вас в окружении мало таких людей, то вы можете не знать о некоторых особенностях их характера, про которые редко или вовсе не пишут в гороскопах.

Чтобы как следует узнать Тельца, вам недостаточно будет просто выяснить лучшие и худшие черты их характера. Помимо этого постарайтесь прочитать и запомнить все то, что описано в этой статье, ведь степени понимания того или иного человека напрямую зависит от того, насколько много вы знаете а нем скрытых фактов.

Самое развитое чувство Тельцов — осязание

Многие люди воспринимают мир на слух или получают удовольствие от созерцания красоты. Тельцам же нужно потрогать что-то, чтобы понять, нравится им это или нет. Отчасти это справедливо и для отношений с людьми. Они любят обниматься, держаться за руки, гладить других людей, трогать их волосы, плечи и так далее.

Если они вас пригласили к себе, то вы им дороги

Многие наверняка слышали о том, что Тельцы любят находиться дома и создавать домашний уют. Всех, кто им очень дорог, они любят приглашать к себе в гости. Если они вам пригласили, значит вы действительно для них что-то значите. Ни в коем случае не отказывайтесь. Если вы не можете прийти, обязательно сами предложите другую дату, чтобы не оскорбить этим Тельца.

Тельцы обожают вкусно поесть

Вы можете подумать, что это свойственно всем людям, и будут правы. Тут важно понимать степень их любви к вкусной еде, а она просто колоссальна. Из-за этого Тельцы часто становятся поварами, либо просто великолепно готовят для себя и для близких. Они обожают не только готовить самостоятельно что-то вкусное для себя, но и для своих близких.

Тельцы ненавидят учиться

Они не любят учебу в привычном понимании этого слова — оценки, экзамены, зачеты, конспекты и так далее. Чтобы взяться за получение знаний всерьез, им нужно полюбить что-то. В противном случае их ничем не заставить изучать языки, новые науки или что-то еще. Вместо теоретических знаний они предпочитают изучать всё сразу на практике.

Это очень трудолюбивые люди

От них часто можно слышать, что они не хотят чем-то заниматься на выходных. Тельцы предпочтут отдохнуть, нежели работать в свободное, но это связано с тем, что в будние дни они полностью отдают всех себя делам. Выходные для них — это не просто дни. Это священное время релаксации, общения, любви. Тельцы просто ненавидят что-то делать в свободное от работы и домашних дел время.

Тельцы меньше других людей любят спорт

Особенно это касается тех, кому итак есть чем заняться. Вы редко встретите Тельца, которому захочется после рабочего дня идти в спортзал или утром вставать на час раньше, чтобы пойти побегать. Для Тельца это нонсенс. Он занимается спортом лишь тогда, когда свободного времени навалом.