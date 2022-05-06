Александр Васильев рассказал о своей эмиграции

Ведущий Александр Васильев имеет французское гражданство. Историк моды – бессменный ведущий «Модного приговора» - только смеется, когда у него спрашивают, не эмигрировал ли он из России. Как только программа «Модный приговор» исчезла из сетки вещания Первого канала, появились слухи об эмиграции его ведущего Александра Васильева. Историк моды признался: его подобные разговоры веселят своей абсурдностью.Александр Васильев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Дело в том, что Васильев уже давным-давно сменил место жительства: он эмигрировал еще в 1982 году. Впрочем, позднее он вернулся в Россию: модный эксперт по-прежнему считает нашу страну своей Родиной и намерен продолжать здесь работать. Когда-то он получил французское гражданство, чего абсолютно не скрывает, — как и того, что у него во Франции есть собственная недвижимость. Особенности работы Васильева предполагают, что он должен то и дело посещать разные страны. Чем он и занимается. Но разговоры об эмиграции вызывают у него только смех, пишет издание «РИА Новости».