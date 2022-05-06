Алиса Вокс рассказала, как ее едва не убила мать

Певица Алиса Вокс поделилась шокирующей историей. Артистка публика помнит по работе в группе «Ленинград». Яркая талантливая блондинка, как оказалось, трудно шла к успеху. Так, проблемы у нее начались еще в детстве. Родительница позволяла себе рукоприкладство по отношению к дочери. Алиса так и не смогла наладить контакт с мамой вплоть до ее смерти. Женщина держала дочь под строгим контролем буквально с пеленок. «Если я попадала в неприятности, для нее это было как котику сметанка. Она расправляла свой героический плащ и неслась спасать. Но чаще всего помощи я не дожидалась», — делится 34-летняя певица. А когда Алиса уже училась в театральной академии, их конфликт достиг пика. Так, когда на втором курсе будущая звезда еще не могла определиться, нравится ли ей ее направление или нет, мама разрешила ситуацию по-своему: «На репетиции я получила сотрясение мозга. Мама воспользовалась ситуацией — так как я была на препаратах от отека мозга и не особо отдавала себе отчет в действиях, она сказала: «Давай мы сейчас уйдем в академический отпуск, а потом ты придешь в себя и восстановишься». Я подписала заявление, даже не читая, а оказалось, это было согласие на то, что я забираю документы».Алиса Вокс - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В тот момент Вокс полностью доверяла маме и даже не представляла, как развернулись события без ее ведома. «Причем ее убеждали этого не делать. Мне даже звонил ректор и спрашивал, уверена ли я в своем решении. Да, была убеждена, что хочу взять академический отпуск, — я же маме верю. Она же не может плохого желать... Но мама, которая говорила: «Ты, главное, учись, развивайся и ни о чем не беспокойся», — через неделю била меня головой о ступеньки на лестничной клетке, крича, что я тварь и паразитка, которая сидит у нее на шее. И лучше бы я сдохла», — отчеканила исполнительница. Но певица до последнего в случившемся винила себя: «Так я убедила себя в том, что, скорее всего, проблема во мне. Если меня мама избивает, если она все время говорит, что я страшная, жирная и бездарная уродина с отвратительным характером, которая никогда не выйдет замуж и не будет счастлива, потому что такая тварь, как я, просто не имеет права на существование, — так оно и есть. Она без конца повторяла: «Надо было все-таки сделать аборт, а потом родить мальчика — голубоглазого Стасика. Он бы играл на скрипке и любил меня», цитирует «Караван историй».