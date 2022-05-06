Алла Довлатова показала фигуру, изменившуюся после бьюти-процедур
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Алла Довлатова показала фигуру, изменившуюся после бьюти-процедур

Алла Довлатова показала фигуру, изменившуюся после бьюти-процедур
47-летняя актриса и радиоведущая Алла Довлатова поделилась фото в купальника, позируя у бассейна в Сочи. Алла Довлатова сейчас отдыхает в Сочи.  Погода стоит прохладная, поэтому радиозвезда купается не в море, а в бассейне, демонстрируя фигуру после бьюти-процедур. Звезда «Русского радио» в последнее время серьезно занялась своим телом. Алла, не стесняясь, рассказывает своим поклонникам о процедурах, которые проходит ради впечатляющих пропорций. Перед поездкой на курорт Довлатова прошла курс аппаратной косметологии, чтобы подкорректировать фигуру. Прилетев в Сочи, радиоведущая похвасталась своим телом. Артистка опубликовала снимки у бассейна в своем отеле. Алла позировала в разноцветном бикини с завязками на трусиках, подчеркнув свой плоский живот и стройные ноги.
Алла Довлатова Затем радиоведущая сменила образ. Довлатова выбрала черно-оранжевый купальник и надела очки. Артистка дополнила образ аксессуарами: две цепочки с кулонами и тоненький браслет. «Как мы отдыхаем в Сочи? Ловим погоду! В этом году в Сочи не так тепло и солнечно, как нам бы хотелось», — посетовала Алла.
Алла Довлатова Впрочем, радиозвезда нашла для себя развлечения. Она купалась в бассейне с подогревом и посещала баню.  «Главный козырь! Это бани. Они раздельные! Из банного комплекса мы с девочками облюбовали инфракрасную сауну. Она особенно полезна. А если нас совсем погода не радует, мы ездим на экскурсии!» — отметила Довлатова. Поклонники артистки оценили результаты ее трудов. Многие отметили, что Алла стала выглядеть моложе. «На днях одна подписчица мне задала вопрос: «Зачем Вы Аллочка, выкладываете фото в купальнике? У Вас какие-то комплексы? Отвечаю: Теперь уже нет комплексов. Их, вместе с жиром в проблемных зонах растопил Sharplight», написала в комментариях Довлатова. «Меня изводил Жир на животе, на боках, на задней поверхности бёдер и подмышками.. Он был не большой, но я из-за него расстраивалась и комплексовала.Я хотела избавиться от него совсем! Я с ними боролось последние четыре года. И я избавилась от этого окончательно благодаря процедуре аппаратной косметологии»,  заключила артистка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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