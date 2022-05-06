Алла Пугачева вынесла мужа из роддома
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Алла Пугачева вынесла мужа из роддома

Алла Пугачева вынесла мужа из роддома
Друг певицы Аллы Пугачевой рассказал о ее знакомстве с Филиппом Кирокоровым. Легенда российской эстрады Алла Пугачева давно дала понять, что ей безразлично отношение общественности к её личной жизни. И пока в свете продолжают иронизировать по поводу ее знакомства с пятым, нынешним, мужем в детском саду - из-за разницы в возрасте в 27 лет, выяснилась интересная подробность знакомства Примадонны с предыдущим мужем, Филиппом Киркоровым, который моложе певицы на 18 лет. Забавную историю поведал в беседе с журналистами известный артист Владимир Винокур, свидетель той первой встречи будущих супругов.
Филипп Киркоров с бывшей женй - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мама и папа Филиппа работали с нами. И когда маленький Киркоров родился, то мы все с цветами побежали в роддом — я, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и Алла Пугачева. Но я хочу сказать, что мало кто из вас, господа журналисты, выносил из роддома своего будущего мужа», — с доброжелательной иронией рассказал артист разговорного жанра в эфире «Муз-ТВ». С Киркоровым Пугачева прожила в браке более десяти лет. Причиной развода называют знакомство с еще более молодым и пылким поклонником, за которого она позже вышла замуж. Филипп после расставания с любимой женщиной больше так и не женился. Он до сих пор вспоминает Аллу Борисовну с теплотой и благодарностью, считая, что именно супруга сделала его звездой. В ее честь поп-король назвал свою дочь, рожденную от суррогатной матери.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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