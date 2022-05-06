Анна Нетребко возвращает свою популярность в Европе

50-летняя оперная певица Анна Нетребко возвращает себе все больше партий, которые исполняла ранее. Артистка медленно, но верно возвращает себе то, что потеряла в начале весны. Артистка, которую со скандалом изгнали из всех известных оперных театров, вновь выступит в «Ла Скала» в Милане. Певицу пригласили принять участие в концерте Хуана Диего Флореса в Италии, и она, разумеется, согласилась, пишет «МК» со ссылкой на Telegram-канал «НеМалахов». Возможно, свою роль в том, что европейские театры смягчились по отношению к Нетребко, сыграли недавние громкие концерты знаменитости в Монте-Карло. Анна четыре дня блистала в постановке «Манон Леско» вместе с супругом Юсифом Эйвазовым, а потом организовала шикарную вечеринку, чтобы отметить свой триумф. Представитель исполнительницы тогда уверял, что ее с восторгом принимала западная публика, а также анонсировал сольные концерты оперной дивы во Франции, Испании, Италии и Израиле.Анна Нетребко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, неприятности в карьере Нетребко начались в начале марта, когда она в одночасье стала безработной. С Анной отказались сотрудничать Баварская опера, «Ла Скала», «Метрополитен-опера» и лейбл Centre Stage Artist Management. В итоге певице пришлось покинуть Австрию, где она живет последние годы. Артистка вместе с семьей отправилась в Дубай, где отдыхала два месяца, и лишь недавно смогла вернуться на сцену. Однако пока непонятно, надолго ли Нетребко позвали в «Ла Скала». Официальных заявлений представители театра не делали, а сама оперная дива предпочитает не комментировать возникшие у нее трудности.