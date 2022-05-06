Анонсирована «Королевская битва 2.0» Off the Grid — для нового поколения консолей
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Анонсирована «Королевская битва 2.0» Off the Grid — для нового поколения консолей

Анонсирована «Королевская битва 2.0» Off the Grid — для нового поколения консолей


Разработчики из студии Gunzilla Games представили новый Battle Royale — игру Off the Grid. Проект создается для консолей нового поколения (Xbox Series X | S и Playstation 5) и для PC. Игра пока не получила точную дату релиза, но разработчики ориентируют игроков на выход в 2023 году.

Off the Grid — это Battle Royale шутер от третьего лица «с сильным акцентом на повествование». Игра создается на базе движка Unreal Engine 5. Действия игры развернутся в будущем на тропическом острове. Мультиплеер игры Off the Grid предложит единовременные столкновения до 150 игроков, при этом массовое PvP будет проходить одновременно с PvE миссиями — игроки смогут выполнять отдельные задачи, которые влияют на общий игроков процесс на карте. Сами разработчики говорят, что Off the Grid «Королевская битва 2.0» с глубокой системой прогресса.

Ниже можно посмотреть первый тизер игры Off the Grid.


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По материалам: newxboxone

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