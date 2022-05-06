Азиза рассказала о смертельной разборке возлюбленных

Певица Азиза рассказала о жизни после смерти Талькова. Игоря Талькова убили 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. После смерти музыканта певица Азиза стала изгоем. Дело в том, что исполнителя хита «Чистые пруды» застрелил возлюбленный артистки — Игорь Малахов. Игорь Малахов был и охранником Азизы, и ее ухажером. В день трагедии между избранником звезды и Игорем Тальковым завязался конфликт, который привел к печальному исходу. После кончины Талькова Азизу объявили чуть ли не врагом России, ведь многие были уверены — певица могла предотвратить трагедию. Со смерти музыканта прошло более 30 лет, а исполнительнице до сих пор задают вопросы о том страшном дне.Азиза - ото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «После смерти Талькова многие на моем месте спились бы или еще хуже... Но я родилась в семье музыкантов. Мои предки — глубоко религиозные люди, они служители мечети. У меня не было задачи умереть на сцене. Я на все смотрела спокойно, не было возможности петь — я преподавала, вышивала, как научили бабушки, замуж выходила. Я жила, а не выживала», — заявила 58-летняя артистка в прямом эфире из пресс-центра «Московского комсомольца». Много лет Азиза была в тени российского шоу-бизнеса, лишь последние годы звезда 90-х вновь востребована: ее активно пригашают на различные телешоу, развлекательные передачи. «Я всегда была неформатная для телевидения и радио, мои песни всегда были очень философскими и глубокими, кроме песни «Милый мой, твоя улыбка» — это моя визитная карточка. Да, хиты должны быть, но жизнь состоит не из одних праздников, но и из размышлений. А мои песни — это размышления. Сейчас такое время, когда человечеству нужно о многом задуматься. Людям не нужны спецэффекты и балеты. Нужно увидеть, услышать артиста и, услышав его песни, найти ответы на многие вопросы, которые разрывают его изнутри. Я так долго ждала, когда передо мной откроются двери больших площадок, что в какой-то момент и перестала уже ждать. И вот тогда это произошло. То, что я здесь сегодня — это знамение, что вот оно — продолжение твоего пути большого артиста!» — заключила исполнительница.