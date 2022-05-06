Биография певицы Зиверт: личная жизнь, национальность, где родилась (фото)

Детство и юность певицы

Достижения в музыкальной карьере

Личная жизнь Зиверт и отношения с родными

Юлия Сытник (Зиверт) — знаменитая поп-певица, которая покорила публику своим уникальным голосом и харизмой. Девушка популярна не только в России, но и в других странах, где ее с овациями встречают фанаты и просто обычные любители попсы. Биография, личная жизнь певицы Зиверт не может не интересовать ее поклонников, поэтому далее мы остановимся на любопытных фактах, связанных с детством, юностью, творческой карьерой и личной жизнью девушки.Юлия родилась 28 ноября 1990 года в Москве, хотя большую часть детства провела в Одессе. Многих интересует не только биография, личная жизнь певицы Зиверт. Национальность — не менее интересный аспект, т. к. у нее в роду представители разных наций. Мать девушки, которая родилась в Петропавловске-Камчатском, имеет польские и немецкие гены. А отец генетически связан с украинскими и цыганскими корнями. По отцу у девушки фамилия Сытник, но, когда ее родители развелись, она (следом за старшей сестрой) взяла девичью фамилию матери Зиверт.Любовь к музыке и пению у будущей певицы проявлялась с раннего детства. Она неоднократно устраивала концерты для своих домочадцев, а те, в свою очередь, восхищались ее врожденным талантом.Однако Юля не всегда думала о карьере певицы. Когда она была ребенком, ее бабушка, занимающаяся на тот момент швейным делом, прививала ей любовь к стилю. Поэтому у нее неоднократно мелькали мысли стать дизайнером. Также она с удовольствием занималась балетом, посещала занятия по бальным танцам и обожала изучать английский язык.Окончив школу, Юля приняла решение поступать в институт на специальность «модельер». Ей удалось реализовать затеянное, но студенткой она побыла недолго. Из-за недостатка финансов девушка бросила учебу, чтобы начать зарабатывать деньги. Сначала она работала флористом, но, поняв, что в этом деле много не заработаешь, устроилась в авиакомпанию «Аэрофлот» стюардессой.По словам Юли, ей очень нравилась эта работа, но не только из-за хорошей заработной платы. У нее появилась возможность много общаться с людьми, путешествовать по разным странам и никогда не сидеть на одном месте. К самолетам она привыкла с самого детства: родители регулярно ездили в командировки и всегда брали Юлю с собой.Девушка проработала стюардессой примерно 4 года, и карьерный рост не заставил себя долго ждать. Она настолько отдавалась делу, проявляла себя с лучшей стороны, что через время ей дали возможность самостоятельно выбирать ВИП-клиентов, с которыми она будет работать, предоставляли множество других привилегий.Но в душе Юля понимала, что эта работа — далеко не предел ее мечтаний. Ей хотелось максимально реализоваться и перейти в ту сферу, которая позволит раскрывать весь творческий потенциал. Таким делом стали танцы. Однако танцевальная карьера продлилась недолго — коллектив, в котором она работала, быстро распался. Это стало толчком к реализации давней мечты — петь.У Юли был собственный стиль исполнения, что стало камнем преткновения во время ее занятий с преподавателями по вокалу. Многие пытались переучить ее и сломать ту самую оригинальность, чтобы, по их словам, научить ее «правильно» петь. Из-за этого девушке пришлось сменить не одного учителя. В конце концов, ей удалось найти тех профессионалов, которые не пытались подгонять ее под какие-то стандарты, а только помогли отшлифовать существующие навыки. Это была вокальная студия Vocalmix.Благодаря наставникам, в 2016 году ей удалось получить первое место на Всероссийском вокальном конкурсе. Он и стал началом ее певческой карьеры. Уже через год она записала первую песню под названием «Чак», которая прозвучала на ее собственном Ютуб-канале. В съемках клипа на эту композицию были использованы экшн-камеры и дрон, что дало необычайный эффект.Яркая внешность певицы, оригинальный голос и стиль исполнения, умение красиво двигаться сразу же привлекли внимание публики, которая давно ожидала чего-то нового и свежего. Поэтому грандиозный успех не заставил себя долго ждать: уже через несколько месяцев песня (вместе с новой композицией «Анестезия») начала звучать на Муз-ТВ, также Юля ее исполнила в телепрограмме «Партийная зона».После этого Зиверт представила публике кавер-версию знаменитой песни «Ветер перемен». Новое исполнение давнего хита пришлось по душе публике, поэтому Андрей Малахов пригласил Юлию исполнить ее на передаче «Пусть говорят», которая была посвящена памяти Елизаветы Глинки. Также песня в ее исполнении была использована в качестве саундтрека в фильме «Чернобыль. Зона отчуждения».В 2018 году был презентован клип на песню певицы «Анестезия». В отличие от первого клипа, здесь девушка максимально продемонстрировала свою женственность. Сложности в процессе съемок добавляло то, что приходилось часто менять образы, которые являлись отсылками к разным известным киноперсонажам.Далее последовала презентация песни и клипа «Еще хочу». Последний отличался некой мрачностью, в нем четко прослеживался стиль гранж, хотя певица себя всегда ассоциировала с направлением винтаж-поп. В этом же году Юлии удалось представить свой мини-альбом «Сияй» (в него вошли четыре песни).Не делая никаких перерывов, Юлия записала клипы на песни:«Техно»;«Зеленые волны»;«Можно все» (песня была записала в канун Нового года).В 2019 году певица Zivert представила на Авторадио еще несколько своих новинок, среди которых особый успех получила песня «Лайф». Также она решила порадовать своих фанатов выступлением в московском метрополитене. Это было эксцентрично и очень ярко, поэтому запись с ним буквально сразу же облетела весь интернет.Команда, которая работает с певицей Зиверт, запланировала съемки клипа «Лайф» в США. Однако произошел казус — певица не успела получить визу, поэтому они были перенесены в Гонконг.Песни Зиверт занимали топовые позиции в хит-парадах, что еще раз подтверждало тот факт, что ее популярность растет семимильными шагами. В 2019-м она презентовала свой первый, уже полноценный, альбом, который состоял из 2 частей. Сюда входили разные треки, в частности популярная песня «Лайф», которую Юлия записала совместно с Киркоровым. Далее последовало первое сольное выступление певицы, билеты на которое раскупили в первые несколько дней после поступления их в продажу, и это несмотря на то, что цены были отнюдь не маленькими.Далее певица стала выпускать песни, записанные совместно с другими известными исполнителями. Например, она презентовала композиции:«Двусмысленно» совместно с Мади Токтаровым;«Паруса» — записанную с Мото;«Безболезненно» и «Флай» — с Vadim Adamov;«Это была любовь» — с Димой Биланом;«Не болей» — с Василием Вакуленко (Баста) и пр.После того как был выпущен первый альбом, Юлия изъявила желание выступить на концерте в сопровождении живого оркестра. Зиверт никогда не останавливается на достигнутом, все время стремится к совершенству, чему-то оригинальному, поэтому и популярность ее растет, не переставая. Благодаря изящности, харизме и женственности ее признали женщиной года.Зиверт давно планировала снять клип на песню «Край», но ей постоянно что-то мешало реализовать идею. К примеру, после съемок видео для трека «Рокки», во время которых она вынуждена была целый день передвигаться по Питеру с мокрой головой, она застудила лицевой нерв, после чего последовал длительный реабилитационный период. Но когда ей все же удалось записать клип, он произвел настоящий фурор — буквально за неделю его просмотрело практически 6 млн пользователей.Хоть Юлия — публичная персона, она старается тщательно скрывать от поклонников свою личную жизнь. Будучи обладательницей невероятно привлекательной внешности и обаяния, она не испытывает недостатка внимания к себе. Например, сблизиться с ней в свое время хотел рэпер Гуф, но не получил никакого ответа.Также представители СМИ и поклонники приписывают ей несуществующие романы. Например, шли дискуссии насчет ее отношений с Егором Кридом — эту пару папарацци застали разговаривающими на одном из музыкальных мероприятий. Также она была замечена на фото с мужчиной под именем Евгений. Но кто это и связывает ли его что-то со знаменитостью, неизвестно.Помимо того, что у Зиверт нет музыкального образования, она не пользуется услугами стилистов. Девушка имеет тонкий вкус, который ей в детстве привила ее бабушка, поэтому всегда выглядит оригинально и изысканно.Зато близких отношений со своими родными певица не скрывает. Она все время подчеркивает, что у нее очень теплые отношения с мамой и сестрой, которые поддерживают ее во всех начинанияхБиография, национальность, где родилась певица Зиверт — все эти факты вызывают интерес у ее фанатов, число которых продолжает расти огромными темпами. Ее песни пользуются популярностью во многих странах мира, и на этом знаменитость не планирует останавливаться.