ЦБ: Система передачи финансовых сообщений работает в обычном режиме
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ЦБ: Система передачи финансовых сообщений работает в обычном режиме

ЦБ: Система передачи финансовых сообщений работает в обычном режиме

11:04  Автор: Варвара Комарова



Все сервисы платежной системы Центробанка, а также Система передачи финансовых сообщений работают в обычном режиме, говорится в Telegram-канале регулятора.

Утром сообщилось, что в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России и в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). В ЦБ подчеркнули, что несмотря на то, что некоторые операции придется повторить позднее, все средства клиентов находятся в сохранности.

«С 09:38 мск все сервисы платежной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений (СПФС) работают в обычном режиме», — заявили в регуляторе позднее.

СПФС является каналом передачи электронных сообщений по финансовым операциям для сообщений внутри страны и за ее пределами. Как ранее заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина, система может заменить международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей SWIFT, от которой был отключен ряд российских попавших под санкции банков.


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#банки #деньги


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По материалам: pnp.ru

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