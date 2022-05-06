Что такое черные дыры: астрономические факты и астрологическое значение

Вадим Карасев

Космос невероятно огромен. В нем есть большое число объектов, которые никто из людей еще не видел. К таковым относятся и черные дыры. Вы могли слышать о них ранее, но мы расскажем, чем они являются и каков их астрологический смысл.

Мы живем в удивительном мире, но знаем о нем меньше, чем нам хотелось бы. Мы знаем об опасности астероидов, о строении солнечной системы, млечного пути, но дальше мы заглянуть толком пока не можем. Тем не менее, кое-что нам все равно известно.

Что такое черные дыры

Эти объекты представляют огромный интерес для астрономов и ученых-физиков. Никто и никогда не видел их, но ученые научились наблюдать за ними посредством отслеживания событий, которые происходят вокруг них.

Никто никогда не видел их не только потому, что они невероятно далеки от нас. Они могут находиться где угодно, но мы все равно может их не заметить, потому что в состоянии покоя они абсолютно черные. Это не плот воображения, а абсолютная реальность. Черные дыры появляются в результате слияния двух и более звезд или появляются после смерти звезды, что называется сверхновой.

Все, что вам нужно знать — это то, что внутри черной дыры сконцентрирована огромная масса материи, которая сжата в невероятно малую точку. Эти объекты после образования не засасывают материю в себя, словно пылесос, как это рисуют различные фильмы, но у черной дыры довольно сильное притяжение. Если что-то туда попадает, то это никогда не возвращается назад.

Они растут, но не совсем так, как вы себе можете это представить. Чем больше масса дыры, тем она становится больше, но не так, словно вы надуваете шарик воздухом. Начиная с определенного момента черная дыра начинает расширяться очень сильно. Молодые и самые малые черные дыры обладают диаметром, схожим с размерами города на Земле. Есть же сверхмассивные объекты, размером с нашу солнечную систему. Теоретически, черная дыра может расти до бесконечности.

Астрологическое значение черных дыр

С точки зрения астрологии черные дыры являются безликими объектами. Они поглощают материю, которая попадает на их псевдоповерхноть, называемую горизонтом событий. Все, что попадает в черную дыру, превращается в бесформенную и невидимую массу. Это значит, что черная дыра является чем-то вроде энергетической свалки. Ничто не становится прежним после попадания в дыру, и ученые до сих пор не знают и не представляют себе, что происходит с материей, которая туда попала.

Опять-таки, звезды и планеты, которые падают в черную дыру, не исчезают мгновенно — они накручиваются на нее, словно спагетти, а затем поглощаются. Когда вокруг черной дыры много энергии и материи, она часто образует вокруг дыры так называемый аккреационный диск. Проще говоря, материя приобретает огромную скорость и энергию. Черная дыра покрывается коконом из разогретой плазмы, излишки которой выбрасываются их её полюсов с противоположных сторон. Эти излишки энергии образуют лучи невероятной силы, которые могут тянуться сотни тысяч световых лет. Яркость излучения, если смотреть прямо в эти лучи, равноценна яркости миллиардов звезд.

Вот такая черная дыра уже приобретает и некий астрологический смысл. Проблема в том, что энергия этих объектов слишком мала для нас. Ведь они находятся практически на других концах Вселенной.

Стоит ли нам бояться черных дыр

В нашей галактике тоже есть такие объекты, но нам не стоит о них беспокоиться. Самая большая дыра находится прямо в сердце млечного пути. Её имя Стрелец А*. вероятность наткнуться на блуждающую невидимую черную дыру настолько мала, что может считаться равной нулю.

Как было сказано выше, рождение черной дыры сопровождается яркой вспышкой. В нашей галактике есть звезда, которая в любой момент может вспыхнуть сверхновой. Речь идет о Бетельгейзе. Она может взорваться прямо сейчас, а может через тысячу лет — никто не может предсказать этого заранее. Ее черная дыра тоже не будет для нас представлять опасности. После взрыва на ночном небе будет яркая вспышка по уровню яркости сопоставимая с полной Луной. Астрологи считают, что вспышка сверхновой ознаменует собой начало чего-то очень важного для нас с вами.