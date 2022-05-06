Чулпан Хаматову раскритиковал сотрудник Совбеза

Актриса Чулпан Хаматова спешно покинула Россию. Общественность активно критикует знаменитостей, уехавших после начала спецоперации на Украине. Представителей культура, спорта и шоу-бизнеса явно ждет порицание, если они вернутся на родину. Об этом рассказал помощник секретаря Совета безопасности Российской Федерации Наиль Мухитов. По его словам, никто из шоуменов и бизнесменов не был в реальном бою и не защищал честь страны и ее граждан. Более того, как только обозначился конфликт, они тут же поспешили скрыться. «Если эмигрировавший в Грецию русский рэпер гнусно заявляет, что «русская нация не та, чтобы ее жалеть», это говорит об ущербности его воспитания, о червоточащей душе, о предательстве себя, своих родителей и страны», — заявил Мухитов, беседуя с корреспондентом журнала «Национальная оборона».Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По мнению помощника Николая Патрушева, когда бизнесмены и шоумены отказались от родины, то сами подписали себе приговор. Теперь им не то что трудно вернуться обратно, а практически нереально это сделать. «Они в одночасье перечеркнули свои заслуги и успехи, растоптали свою репутацию. При этом лицемерно полагают, что совершили героический поступок, путая героизм с отступничеством, изменой и отщепенством. Духовная бедность, слабость характера и безволие заставили их переметнуться на сторону врага. Причем они не понимают, что не стоят даже волоска ребят, погибших, защищая национальные интересы России», — рассуждает представитель Совбеза. И хоть Мухитов не стал называть конкретные имена людей, между строк читалось, как он недоволен поведением Чулпан Хаматовой, Олега Тинькова, Татьяны Лазаревой и других. «Высмеивая звание народного артиста России, глумясь над значимостью всенародного признания, они открыто унижают народ России. Либералы оказались приспособленцами, паразитировавшими много лет на россиянах. Зарабатывали на нас миллионы, скупали недвижимость и открывали счета за рубежом», — делится мнением сотрудник Совбеза, цитирует «РИА-Новости». Отметим, что не все деятели шоу-бизнеса и культуры отправились за границу. В России есть патриотично настроенные звезды, среди которых певцы Зара, Денис Майданов, Николай Басков и многие другие.