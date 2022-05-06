Детали работы специальной почтовой связи хотят прописать в законе

00:26 Автор: Екатерина Кутузова

Законопроект: № 12103-8

Правительство предлагает закрепить в законодательстве требования к перевозке и обеспечению сохранности отправлений специальной почтовой связи. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Специальную связь используют для перевозки и доставки почтовых отправлений, в которых содержатся сведения и предметы, относящиеся к гостайне, драгоценных камней и металлов, иностранной валюты и наличных рублей. Однако из-за пробелов в законодательстве возникают проблемы в правоприменительной практике, говорится в пояснительной записке.





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Законопроектом вводится определение терминов «специальная почтовая связь», которая является одним из видов почтовой связи, устанавливаются требования к транспортным средствам, с использованием которых может осуществляться перевозка отправлений специальной почтовой связи, требования по обеспечению сохранности отправлений специальной почтовой связи и требования к работникам специальной почтовой связи.

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#спецслужбы #безопасность

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