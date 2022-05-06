Дима Билан связался с поклонниками после двух операци
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Дима Билан связался с поклонниками после двух операци

Дима Билан связался с поклонниками после двух операци
Певец Дима Билан сообщил о своем самочувствии. Артист в лучших традициях самопиара держал поклонников в курсе всех подробностей своего пребывания в больнице и восстановления после двух операций. Наконец, пошли хорошие новости. Подопечный Яны Рудковской сообщил, что восстановился и уже готов к первому концерту. «Жизнь пробивается, как цветы сквозь асфальт! Нужно трудиться! Начинаю входить в график жизни», — оптимистично сообщает Билан в своем Telegram-канале на фоне фотографии при полном параде.
Дима Билан - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Артист благодарен всем поклонникам, которые то в столь непростое время находил в себе силы морально поддерживать его, прикованного к больничной койке. Он и раньше чувствовал эту поддержку, но теперь ощутил особенно. «Неописуемо, насколько это важно оказалось. Раньше я это чувствовал, но сейчас до самой глубины души, до самых уголков её — дошло, как никогда», — признается исполнитель и обещает обязательно найти возможность, чтобы выразить свою благодарность.  «Люблю по-настоящему! По-взрослому! Как подобает человеку, познавшему цену собственной жизни! Уууххххх, как сильно обнял вас, мои дорогие!», — не сдерживает эмоций окончательно выздоровевший и полный сил Дима Билан, пообещавший уже сегодня появиться перед заждавшимися зрителями.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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