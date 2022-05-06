Динамичный кровавый экшен Warstride Challenges выйдет на Xbox Series X | S

Вадим Карасев





В апреле этого года в раннем доступе в Steam вышла игра Warstride Challenges, которая получила неплохие отзывы от игроков. Это динамичный кровавый шутер от первого лица для одного игрока, в котором предстоит расстреливать полчища демонов. В игре есть и некоторые многопользовательские активности — можно бросить вызов другому игроку и соревноваться с ним в скорости выполнения миссии, а также игровое сообщество имеет возможность создавать собственные уровни и испытания.

Сегодня разработчики игры Warstride Challenges из студии Dream Powered Games объявили, что издательство Focus Entertainment выпустит проект не только на PC, но и на Xbox Series X | S и Playstation 5. До консолей проект доберется, когда выйдет из раннего доступа в Steam, точная дата пока не называется.

Ниже можно посмотреть геймплей ранней версии Warstride Challenges на PC.

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