Dying Light Enhanced Edition получают бесплатно обладатели базовой версии игры на Xbox
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Dying Light Enhanced Edition получают бесплатно обладатели базовой версии игры на Xbox

Dying Light Enhanced Edition получают бесплатно обладатели базовой версии игры на Xbox


Студия Techland сегодня объявила, что игроки, которые имеют базовую версию проекта Dying Light, получат бесплатное обновление его до Dying Light Enhanced Edition. Это касается всех игроков на различных платформах, в том числе на Xbox.

В полной версии Diyng Light игроков ждет крупное контентное дополнение Dying Light: The Following, а также 4 DLC с новым оружием, скинами и прочим. Важно отметить, что издание Dying Light: Enhanced Edition не включает дополнение Dying Light: Hellraid.


Напомним, недавно первая Dying Light получила обновление до Xbox Series X | S.

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По материалам: newxboxone

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