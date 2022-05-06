Дженнифер Грей призналась, что не хотела сниматься с Патриком Суэйзи в "Грязных танцах"
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Дженнифер Грей призналась, что не хотела сниматься с Патриком Суэйзи в "Грязных танцах"

Дженнифер Грей призналась, что не хотела сниматься с Патриком Суэйзи в "Грязных танцах"

Дженнифер Грей в беседе с The View рассказала, что не хотела сниматься с Патриком Суэйзи в "Грязных танцах". Ранее актеры вместе снимались в "Красном рассвете", и работа с Суэйзи оставила у Грей не самые лучшие впечатления. По ее словам, он постоянно подшучивал на ней. Патрик постоянно шутил надо мной и над всеми остальными. Он вел себя как мачо, я просто не могла этого вынести. Сниматься с ним в "Грязных танцах" она не хотела, несмотря на выдающиеся танцевальные навыки Суэйзи.


Однако во время кинопроб Суэйзи извинился перед Грей за свое поведение. Он сказал мне: "Я люблю тебя, я люблю тебя и мне очень жаль", — вспомнила она и добавила, что у него на глазах выступили слезы.

Актриса добавила, что у Суэйзи была настоящая природная харизма, и заявила, что та химия, которая возникла между ними еще на кинопробах, была главной составляющей успеха этого фильма.


Кадр из фильма "Грязные танцы"

Ранее стало известно, что актриса примет участие в съемках сиквела "Грязных танцев". Других подробностей о картине пока нет.

Патрик Суэйзи, известный зрителям по фильмам "Привидение", "Грязные танцы" и другим, скончался в 2009 году от рака поджелудочной железы.


Ксения Смирнова
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По материалам: spletnik.ru

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