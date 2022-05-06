Евгений Петросян может стать еще раза отцом

По слухам, Евгений Петросян собирается в очередной раз стать папой. Артист и его молодая жена Татьяна Брухунова воспитывают сына Вагана. В марте ему исполнилось два годика. В последнее время фолловеры стали замечать, что фигура жены юмориста изменилась. Сама же Татьяна утверждает, что это все последствия поздних приемов пищи и беременность отрицает. Тем временем, близкий друг 76-летнего юмориста Георгий Териков уверен, что Евгений Ваганович может стать отцом еще раз, если захочет.Татьяна Брухунова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Женя — мужик крепкий. Если захочет, у них еще дети будут. Готов. Ваганчика я видел, хороший мальчик. На Женю похож, только курносый. Когда я увидел Петросяна с колясочкой, в которой был Ваган, прозвал Ваганыча ВагАновожатым», — цитирует «Комсомольская правда» Георгия Терикова. Напомним, Татьяна Брухунова младше Евгения Петросяна на 35 лет. Ради молодой возлюбленной юморист развелся с Еленой Степаненко после 33 лет брака.