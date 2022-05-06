Филипп Киркоров высказался о своем скандальном выступлении

Юбилейный концерт певца Филиппа Киркорова наделал немало шума. Популярный исполнитель Филипп Киркоров вышел на связь с подписчиками микроблога и дал разъяснение по поводу своего номера на песню «Мария Магдалена». Во время выступления на сцене демонстрировался поваленный православный крест, что вызвало недовольство некоторых граждан. Филиппа Киркорова начали обвинять в оскорблении чувств верующих. Поп-король сделал акцент на том, что ничего плохого не имел в виду. «Я не мог даже предположить, что кого-то задену и уж тем более сознательно не планировал оскорбить чьих-то чувств своим номером «Мария Магдалена», который вошел в программу моего юбилея в Кремлевском дворце и концертном зале «Октябрьский».Филипп Киркоров - ото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Я редко говорю об этом, но первоначально эта песня посвящена моей маме. День ее ухода из жизни по трагической случайности совпадает с моим днем рождения. Поэтому эту песню было важно включить в программу, важно для меня и для моей семьи, моего отца и моих детей», — написал в микроблоге Филипп Киркоров. Он напомнил, что и сам является верующим человеком и почитает религиозные святыни. Между тем, Филипп Киркоров предпочел принести публичные извинения тем, кого мог нечаянно задеть. «Если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения!» — заключил Филипп Киркоров.