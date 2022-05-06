Гордон показала настоящую фигуру Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева и адвокат Катя Гордон вместе с детьми отдыхают в Турции. В начале майских праздников Лера Кудрявцева уехала в отпуск. Компанию ей составили подруги, среди которых оказалась Катя Гордон, недавно объявившая о предстоящем рождении третьего ребенка. Сегодня она опубликовала в Сети совместное фото с ведущей и рассказала о том, как они проводят каникулы в Турции. «Мы вообще почти не тусим, мы едим, спим, занимаемся детьми и работаем. Вечером мы для галочки спрашиваем друг друга: «Ну что, на дискотеку?» и, конечно, идём спать», — поделилась Гордон.Лера Кудрявцева и Катя Гордон в Турции На снимке Кудрявцева позирует в купальнике и шортах, что позволяет хорошо рассмотреть, в какой форме она сейчас находится. Совсем скоро ведущая будет праздновать 51-летие, но она по-прежнему может похвастаться идеальной фигурой и отсутствием целлюлита. При этом Кудрявцева не является поклонницей спорта и не любит сидеть на диете. Между прочим, еще в апреле ведущая жаловалась на то, что потеряла контроль над весом. Она заявила, что набрала пять лишних килограммов из-за стресса, который она активно «заедала». Судя по всему, сейчас состояние Кудрявцевой стабилизировалось, и она смогла взять под контроль свой аппетит.