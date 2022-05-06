Игра Trek to Yomi вышла в Game Pass и получила первые оценки критиков

Вадим Карасев





Сегодня на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и на других платформах состоялся релиз игры Trek to Yomi. Проект сразу после релиза стал частью подписки Game Pass, где он уже доступен игрокам.

Вместе с релизом Trek to Yomi, появились первые рецензии на игру. На данный момент у Trek to Yomi рейтинг в 73 балла из 100 на Opencritic (на основании 49 рецензий) — игра получает не самые высокие оценки от журналистов, некоторые из оценок:

IGN — 7 / 10Easy Allies — 7 / 10Game Informer — 6.8 / 10GameSpot — 5 / 10Destructoid — 7 / 10

Напомним, что Trek to Yomi — это приключенческий платформер про молодого самурая. Игра предлагает фактически стать участниками классических фильмов, сами разработчики говорят, что работы Акиры Куросавы напрямую повлияли на проект.

Журналисты отмечают, что Trek to Yomi — это приятное короткое приключение, которое не может предложить ничего необычного. Прохождение игры занимает около 6 часов, при этом боевая система успевает наскучить на второй-третий час игры, а головоломки не предлагают ничего необычного.

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Стоит сказать, что в Trek to Yomi имеется русская локализация.

Trek to Yomi

Молодой самурай Хироки поклялся умирающему мастеру, что защитит свой город и дорогих людей от любых угроз.

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