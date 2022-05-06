Экс-возлюбленная Ивана Янковского нашла себе нового мужчину
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Экс-возлюбленная Ивана Янковского нашла себе нового мужчину

Экс-возлюбленная Ивана Янковского нашла себе нового мужчину
Актер Иван Янковский недавно женился на Диане Пожарской и расстался со своей возлюбленной Верой Панфиловой. 30-летняя дочь лидера группы «Алиса» Константина Кинчева рассекретила новый роман. Вера Панфилова опубликовала в соцсети серию забавных фото с молодым человеком, и это оказался 29-летний актер Константин Белошапка. Он окончил театральный институт имени Щукина и с 2014 года служит в труппе Театра имени Вахтангова, в кино снимается с 2012 года, а широкой публике известен по ролям в сериалах «Отель Элеон» и «Гранд». Дочь Кинчева не раскрывала подробности отношений с Константином, но друзья и подписчики от души порадовались за Панфилову, которая в последние время пребывала в одиночестве. Не секрет, что Вера около семи лет встречалась с Иваном Янковским. Парой они стали еще в юности, потом на некоторое время расходились, а затем пробовали восстановить роман и, по слухам, даже собирались пожениться.
Вера Панфилова и Константин Белошапка Однако в брак актеры так и не вступили и расстались в 2020 году. Поговаривали, что Панфилова категорически не нравилась маме Янковского Оксане Фандера и та отсоветовала сыну жениться. Другие же утверждают, что Иван бросил Веру ради партнерши по фильму «Чемпион» Дианы Пожарской. И с новой пассией он не стал долго ждать до свадьбы: влюбленные тайно расписались в начале 2021 года, а уже летом впервые стали родителями. Неудивительно, что после такого предательства наследница рокера долго приходила в себя и лишь недавно сумела забыть Янковского и двигаться дальше. Белошапка, к слову, тоже имеет за плечами неудачные отношения. Он был женат на Дарье Урсуляк, дочери режиссера фильма «Ликвидация», но брак дал трещину, и супруги развелись в 2021 году.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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