Лунный день сегодня 6 мая 2022 года

Вадим Карасев

С лунным календарем планировать дела на грядущий день становится проще. Совета астрологов помогут использовать энергетику Луны себе во благо и успешно обходить ловушки, расставленные судьбой.

Пятница обещает быть позитивным днем недели. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют настроиться на волну позитива, чтобы не расстраиваться по пустякам и не терять мотивации. Сегодня спутниками успеха станут самоорганизованность и осмотрительность ка в словах, так и в действиях.

Фаза Луны: 7 лунный день пройдет под эгидой растущего ночного светила в созвездии Рака. Влияние этого союза будет хорошим подспорьем для деловой активности с учетом умения организовать рабочий день и не поддаваться на провокации.

Магнитные бури 6 мая: солнечная активность по-прежнему на низком уровне. Магнитных бурь на эту пятницу не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

позитивное настроение;деловая активность;повышение образования;воплощение смелых проектов;общение;путешествия;духовные практики.сомнения;прокрастинация;агрессия;спешка.

Пятница — не лучшее время для домашней рутины, однако влияние Луны в созвездии Рака подходит для выполнения практически любых дел. При наличии свободного времени можно смело заниматься уборкой, перестановкой мебели, ремонтом или даже готовиться к переезду. В целом день удачен для позитивного общения, активного образа жизни и романтических свиданий, которые под влиянием Венеры могут развиться в настоящие крепкие отношения.

Одежда и талисманы удачи на эту пятницу

В эту пятницу для удачи в деловой среде астрологи рекомендуют выбирать классику: черно-белая гамма, а также темно-синие и графитовые цвета помогут сосредоточиться на работе, показать себя с лучшей стороны и заработать отменную репутацию. Сдержаться в трудных ситуациях и оставаться спокойными помогут украшения из дерева, а талисманами станут янтарь, малахит и лабрадор.

Финансы и работа в 7 лунный день

Деловая активность в последний рабочий день недели принесет удачу, если направлять энергию в мирное русло. День подходит как для кропотливой работы с документами и сбора информации, так и для обучения, заключения запланированных ранее сделок, финансовых вложений в надежные компании. Не рекомендуется в этот день менять планы и спешить с решениями, чтобы исключить воздействие манипуляторов и не зайти в тупик.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В эту пятницу настроение будет позитивным, если выбирать подходящий круг общения и сократить время нахождения среди незнакомых людей. Этот день подходит для физической активности, оздоровительных процедур и поездки в санатории или ретриты. Духовные практики также помогут оставаться в прекрасном расположении духа, не поддаваться на манипуляции и снять накопившийся за неделю стресс.

Любовь и общение 6 мая

Эта пятница — прекрасное время для романтических, дружеских и деловых отношений. Семейные пары смогут запланировать поход в ресторан или кафе, провести время наедине друг с другом и отдохнуть после работы. Новые знакомства также буду удачными, если не бояться неудач и оставаться собой. Исключить стоит выяснение отношений, а также не затрагивать острых тем в разговоре, чтобы не возникло недопонимания или конфликтных ситуаций.