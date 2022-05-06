Мария Машкова рассказала, где живет в Америке
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Мария Машкова рассказала, где живет в Америке

Мария Машкова рассказала, где живет в Америке
Актриса Мария Машкова поделилась, как живет в Штатах.   Артистка замужем за сыном известного пианиста Александра Слободяника. Мужчина живет в США с подросткового возраста, поэтому и актриса после свадьбы обосновалась вместе с ним за границей. Пара растит двух дочерей. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации YouTube-шоу «вДудь», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Машкова признается, что у нее нет имущества на родине. Вот уже много лет она живет на две страны: в США ее ждут супруг с дочерьми, а в России — любимые родственники и работа. Однако и за границей актриса едва может похвастаться приличным состоянием. В YouTube-шоу «вДудь» Мария призналась, что их квартира в солнечном Лос-Анджелесе съемная. Она также показала, как выглядит интерьер апартаментов. В доме оказалось много предметов, связанных с музыкой: пианино, гитара, портрет Рахманинова, афиша концерта Александра Слободяника-старшего с Леонардом Бернстайном.… «Это квартира музыканта. А я с ним живу. Сашка — друг. Он очень умный, намного умнее меня. Я его все время слушаю. Иногда прошу его поговорить, и он говорит-говорит. С пяти лет из него делали большого пианиста — такого, как его отец», — делилась Машкова. Судя, по кадрам, супруги арендовали квартиру-студию, где в одном пространстве расположены зоны для кухни, работы и отдыха. Кровать же расположена за ширмой по соседству с барной стойкой. Зато можно заметить камин, который придает пространству дополнительный уют. Актриса также рассказала о своем автомобиле, который она назвала ласковым именем Наденька. Toyota Camry обошлась звезде всего в полторы тысячи долларов. «Я уговаривала мужа переехать в Россию на пару лет. Этим летом у меня почти получилось, но наша дочь поступила в очень хорошую школу в Америку, и нам пришлось быстро возвращаться. У нас не было ни квартиры, ни машины. Я паниковала. Муж сказал: «Спокойно, все решим!». Сначала договорился с друзьями, и мы у них пожили. А потом привез мне Наденьку», — улыбалась 37-летняя Мария.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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