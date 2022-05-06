Матвиенко: Вооруженные силы России ни в чем не уступают лучшим армиям мира

08:30 Автор: Наталия Васильева

Россия извлекла все необходимые уроки в плане обеспечения своей безопасности. Вооруженные силы страны ни в чем не уступают лучшим армиям мира и даже превосходят их, написала в своем блоге на сайте Совета Федерации спикер палаты Валентина Матвиенко по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Речь идет и о профессиональной подготовке военнослужащих, и о качестве вооружений и боевой техники, умении владеть ими, и о физической закалке и силе духа. Никто не в состоянии застать нас врасплох. Никто не может рассчитывать, что его агрессивные намерения относительно нашей страны останутся без последствий», — заявила Матвиенко.

Специальная военная операция — убедительное тому свидетельство, подчеркнула она. Российские офицеры, солдаты в ее ходе не просто выполняют приказы, решают боевые задачи — они знают, почему, за что и против кого сражаются, отметила Матвиенко.

«Защищают мирных граждан Донбасса, понимают, что, как и в годы Великой Отечественной войны, спасают не только свою страну, но и человечество от угрозы нацизма, радикального национализма. Мы вправе гордиться нашими воинами, их высокой выучкой, стойкостью, мужеством, отвагой», — написала спикер Совфеда.

По ее словам, утверждение правды о Великой Отечественной войне — важнейшая задача государства и общества, ее нужно отстаивать, защищать, передавать как эстафету от поколения к поколению. Это одно из ключевых условий российской национальной, культурной, исторической идентичности, уверенного движения страны вперед, отметила Матвиенко.





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