Microsoft Flight Simulator — самая популярная игра в Xbox Cloud Gaming за март
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Microsoft Flight Simulator — самая популярная игра в Xbox Cloud Gaming за март

Microsoft Flight Simulator — самая популярная игра в Xbox Cloud Gaming за март


Microsoft сегодня сообщила о важной новой вехе для облачного игрового сервиса Xbox Cloud Gaming. Он получил первую игру, которую можно запускать без подписки на Game Pass Ultimate — это условно-бесплатная игра Fortnite.

Вместе с анонсом выхода Fortnite в Xbox Cloud Gaming, компания Microsoft поделилась некоторыми интересными цифрами по подписке. В частности, было объявлено, что Microsoft Flight Simulator стала самой популярной игрой в Xbox Cloud Gaming за март. Напомним, что авиасимулятор вышел только на новом поколении Xbox, но его присутствие в Xbox Cloud Gaming позволяет играть в проект, в том числе, игрокам на Xbox One, а также пользователям мобильных устройств или PC.

В том же отчете Microsoft отмечает, что немаловажный фактор успеха игр в Xbox Cloud Gaming — наличие сенсорного управления. Уже более 150 проектов поддерживают сенсорное управление, а 20% игроков используют в Cloud Gaming только сенсорное управление.

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По материалам: newxboxone

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