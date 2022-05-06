Милош Бикович - биография: личная жизнь, национальность, родители, жена (фото)

Детство и юность сербского актера

Начало творческого периода биографии Милоша Биковича

Огромный потенциал артиста

Триумф и востребованность актера в РФ

Личная жизнь звезды

Милош Бикович — сербский актер, биография, личная жизнь, национальность и фото которого — предмет живого и неиссякаемого интереса российских кино- и телезрителей, его поклонников, по достоинству оценивших одаренность и многогранность молодого актера. Милош добился успеха и стал востребованным у ведущих режиссеров благодаря природному обаянию, харизматичной и запоминающейся внешности, умению перевоплотиться в любого героя предложенного амплуа. Исторические драмы, комедии, психологические детективы — все под силу известному актеру.Будущая знаменитость родилась 13 января 1988 года в Белграде — тогда этот город был столицей Югославии. Отца мальчик видел нечасто и о нем в биографии Милоша Биковича упоминается немного, а фото есть только с матерью. Все, что он получил по отцовской линии, — национальность.Уйдя из семьи, когда второму сыну исполнилось полгода, отец оставил сыновей на воспитание матери, эмигрировал в Германию, где умер 16 лет назад. Брат Михайло, который был старше Милоша на 16 лет, в 22 года постригся в монахи. Младший Бикович остался с матерью. Сведения о ее профессии противоречивы — одни биографы уверяют, что она работала учителем-дефектологом, другие — что эта профессия была у отца, а мать была экономистом.Брат, увлекавшийся чтением и философией, стал впоследствии игуменом в монастыре, где принял постриг. Жизнь семьи была не роскошной, но благополучной — много читали, делились впечатлениями, обитали на съемных квартирах, на летние каникулы уезжали в деревню к родственникам.Младший, Милош, любил учиться, охотно осваивал гуманитарные дисциплины, языки. Он обучался английскому и русскому, литературе. Кроме общеобразовательных предметов, увлекался спортом — восточными единоборствами, плаванием и некоторыми командными играми. Малыш развивался быстро, в восьмилетнем возрасте ездил по Белграду без взрослых, посещая кружки и спортивные секции.А. Беседин, историк кино: «Милошу Биковичу было 11 лет, когда его дядя отправился воевать, а им с матерью пришлось прятаться в подвалах от вражеских бомбардировок Югославии. Съемки в «Балканском рубеже» для него — не просто эпизод творческой биографии, это часть жизни».Мальчик рос харизматичным, самостоятельным и проявил эти особенности характера, определяя свою дальнейшую биографию и личную жизнь. В 13-летнем возрасте он стал заниматься в театральной студии в Белграде: на фото того времени Милош Бикович, серб по национальности — в театральных костюмах. Уже тогда он стал востребованным:исполнял главные и второстепенные роли в студийных и любительских спектаклях;снялся в комедийном сериале на местном телевидении;стал ведущим телевизионной программы для детей.Все это отчасти можно рассматривать как путь к победе в огромном конкурсе при поступлении в Белградский университет искусств. На 12 мест было 400 претендентов, и Милош оказался в числе счастливчиков. Поступив на театральный факультет, он стал студентом Д. Петровича и уже через три года одержал новую победу. Отправившись на кастинг с целью получить эпизодическую роль, он был замечен Драганом Бьелогрличем, одним из самых знаменитых режиссеров Сербии, и получил свою первую знаковую роль в культовой ленте сербского кино.Студент третьего курса БУИ на тот момент имел за плечами совсем небольшой опыт в кино (роль в сериале на местном канале телевидения была небольшой и несложной, да и было это давно). Ему предстояло сыграть футболиста из Сербии. Юноша был в прекрасной спортивной форме, но мало что знал о футболе и сомневался в своей способности сыграть центральную роль в полнометражном фильме. Однако решительно настроенный Драган Бьелогрлич не испытывал сомнений по этому поводу.Как оказалось, чутье его не подвело:«Монтевидео…» с Биковичем отмечен званием лучшего фильма года на родине актера;он был заявлен на Оскар в номинации «лучшая лента без перевода с иностранного языка»;на Московском кинофестивале наградой стал приз зрительских симпатий;спустя 4 года сиквел имел не менее грандиозный успех.Познакомившись в Москве с Президентом кинофестиваля Н. С. Михалковым, Милош буквально бредил мечтой получить приглашение на роль от знаменитого российского режиссера. По совету брата он написал письмо Михалкову. Через некоторое время последовало предложение сняться в новой ленте, а через пару дней и сценарий для изучения.В актерском труде затруднений не было, основные сложности у будущей знаменитости были с акцентом и языковыми тонкостями. Как оказалось, для полного овладения мало изучения школьной дисциплины: сложно было с ударениями, которые в этом языке, в отличие от сербского, мигрировали со слога на слог в зависимости от словоформы. Пришлось нанимать репетитора, внимательно вслушиваться в нюансы произношения, окунаться в постороннюю, независимую языковую среду.Не все оказалось понятно, многое — непривычно и удивительно. Огромный город поначалу создавал сложности с ориентированием. Однако через некоторое время желание жить в России появилось, и причиной этого был не только успех и востребованность.Приглашение от Михалкова стало пропуском в российский кинематограф. Вслед за «Солнечным ударом» последовали новые приглашения:от Р. Прыгунова на роль Белкина, друга главного персонажа нашумевшего проекта;в комедийную мелодраму Р. Гигинеишвили, где играли И. Чурикова и О. Басилашвили;в комедийный ситком «Отель Элеон»;в историческую драму под названием «Крылья империи» на роль белогвардейского офицера;в гротескную комедию «Мифы», вместе с С. Безруковым и П. Андреевой;в спортивную мелодраму «Лед».Многочисленные роли в российском кинематографе не помешали сопродюсированию и съемкам в главной роли в сербском проекте «Южный ветер», комедии о нелегкой жизни угонщиков автомобилей. Еще более неожиданным сюрпризом для российского зрителя стала роль в отечественном сериале о Муслиме Магомаеве. Кандидатуру Милоша одобрила Т. Синявская, певица, вдова знаменитого баритона.Эффектный красавец не спешит обременять себя узами брака. Папарацци приписывают ему множество романов. Около года продолжались отношения с моделью Сашей Лусс. После расставания с ней Милош грустил недолго: у него начались отношения с Аглаей Тарасовой. После съемок «Льда» они прожили вместе немногим более года, но затем снова последовало расставание.В гламурных изданиях много внимания уделяют личной жизни актера, которая постоянно не обходится без скандалов. Однако это — не главный аспект его жизни. Проживая в России, он увлекся литературой и театральным искусством страны, которую считает своей второй Родиной. Милош много снимается, принимает активное участие в разноплановых проектах, собирается строить дом для своей будущей жены и детей, несмотря на то что на эту роль пока не найдена кандидатура. По его собственному признанию, для этого шага наступил самый подходящий возраст.Милош Бикович — талантливый сербский актер, получивший в России признание и любовь знаменитых режиссеров и рядовых зрителей. Кинокритики отмечают его умение держаться, фотогеничность и харизму, актерское мастерство. Режиссеры-постановщики отметили многогранность и универсальность актера, способность справиться с самыми сложными ролями.Партнерами Биковича стали признанные мэтры отечественного кинематографа. Диапазон его работ распространяется на все жанры. Не менее удачными стали роли в длинных и праймовых сериалах, позитивно воспринятых телезрителями.