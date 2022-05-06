На улице рядом с «Азовсталью» обнаружили несработавшие снаряды
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На улице рядом с «Азовсталью» обнаружили несработавшие снаряды

На улице рядом с «Азовсталью» обнаружили несработавшие снаряды

20:16  Автор: Мария Федорова



Российские военные, проводившие операцию «Восток» в районе Азовстальской улицы в Мариуполе, рассказали о том, что в городе находятся несработавшие снаряды. Это мешает врачам и волонтерам оказывать необходимую гражданским лицам помощь, сообщает «Царьград».

Военные также рассказали о том, что Азовстальская улица ведет к последнему мариупольскому форпосту украинских радикалов. Из-за этого место является удобной мишенью для обстрелов.

«Жуткая картина. Везде горело, везде крушилось. Живые люди только в подвале», — прокомментировал один из военных произошедшее ранее в городе.

Цель операции «Восток» российских военных состояла в том, чтобы разыскать в Мариуполе оставшихся в живых гражданских лиц и помочь им. В ходе операции было эвакуировано несколько пожилых людей. Некоторые из них были незрячими и не могли передвигаться.

Ранее военный ДНР рассказал об отсутствии мотивации в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).


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#военные #Украина #Донбасс


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По материалам: pnp.ru

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