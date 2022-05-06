На замке Максима Галкина лежит проклятье, заявил блогер
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На замке Максима Галкина лежит проклятье, заявил блогер

На замке Максима Галкина лежит проклятье, заявил блогер
По слухам, артист Максим Галкин собирается продать замок в деревне грязь. По сей день не утихают разговоры о роскошном загородном особняке Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Якобы, артисты, уехавшие в Израиль, вознамерились продать свой замок, в котором жили почти полтора десятилетия. Даже нашелся реальный покупатель — певица Алена Кравец захотела стать здесь хозяйкой. Но не уверена, что замок все-таки будут продавать. К тому же, он изрядно упал в цене и теперь стоит в пять раз дешевле — 100-150 млн рублей.
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Но даже за эту цену замок продать у четы не получится, уверена скандальный блогер Лена Миро. Она объяснила, что остановит покупателей. «Почти родовое поместье — как на мой вкус, больше похожее на родовое проклятие», — заявила блогер. И объяснила: «Такое великолепие продать невозможно. У людей архитектурный вкус появился, в таком доме жить вряд ли кто-то захочет. Всем теперь нравится минимализм без горгулий на крыше. Без шпилей, без сомнительных украшательств фасада. В тренде — современный стиль, панорамное остекление, плоские кровли. И, конечно же, экономия, когда дом грамотно утеплен, оснащен современными инженерными системами».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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