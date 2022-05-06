Наталья Штурм закрутила роман с 30-летним мужчиной
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Наталья Штурм закрутила роман с 30-летним мужчиной

Наталья Штурм закрутила роман с 30-летним мужчиной
55-летняя певица Наталья Штурм показала молодого возлюбленного. Наталья Штурм после развода со вторым мужем – бизнесменом Игорем Павловым – предпочитала не афишировать свою личную жизнь. Однако певица не раз давала понять, что она все еще молода, поэтому не будет долго оставаться одна. И в итоге знаменитость нашла себе нового кавалера по имени Георгий. Этот роман Штурм не стала скрывать от публики, что не удивительно, ведь ее избранник – привлекательный 30-летний мужчина. Разница в возрасте пару, похоже, ничуть не смущает, и сейчас они наслаждаются отдыхом в Сочи и делятся в соцсети счастливыми совместными фото.
Наталья Штурм с возлюбленным Георгием Подписчики певицы отметили, что отношения с молодым бойфрендом явно пошли Штурм на пользу, поскольку на снимках рядом с Георгием она заметно помолодела и расцвела, хотя и раньше могла похвастаться прекрасной фигурой и лицом без морщин.
Наталья Штурм с возлюбленным Георгием Напомним, Наталья Штурм в первый раз вышла замуж в молодости — ее мужем стал некий Сергей Деев, ее сокурсник по музыкальному училищу, после работавший в Московском театре оперетты. В 1989 году артистка подарила супругу дочь Лену, но вскоре их союз с Деевым распался. Наследница Штурм, к слову, успела создать собственную семью и три года назад сделала Наталью бабушкой. Во втором браке исполнительница тоже родила ребенка – сына Арсения, которому в этом году исполнилось 18 лет. Но и этот брак певицы не удался из-за агрессивного поведения мужа – бизнесмена Игоря Павлова. Исполнительница жаловалась, что он оказался настоящим деспотом: дома участились скандалы, и Штурм подала на развод.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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