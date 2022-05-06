Новая инициатива Xbox Everywhere подразумевает выпуск ТВ-приставки для xCloud
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Новая инициатива Xbox Everywhere подразумевает выпуск ТВ-приставки для xCloud

Новая инициатива Xbox Everywhere подразумевает выпуск ТВ-приставки для xCloud


Вчера Microsoft объявила, что первая игра не из подписки Game Pass стала доступна в сервисе Xbox Cloud Gaming бесплатно для всех игроков — это Fortnite. У Microsoft большие планы по развитию облачного игрового сервиса, которые входят в единую инициативу — Xbox Everywhere.

Известный игровой журналист Том Уоррен (The Verge) написал в Twitter, что «бесплатная версия Fortnite для Xbox Cloud Gaming является частью инициативы Microsoft Xbox Everywhere». Он уверен, что в ближайшие месяцы об этой инициативе расскажут больше, а сам xCloud запустят на большем количестве рынков, в него добавят больше игр, плюс он будет доступен на большем количестве устройств.

Вместе с тем, Том Уоррен сообщил, что «Xbox Everywhere включает в себя такие устройства, как ТВ-шайба (TV Punk) для Xbox Cloud Gaming, приложение для телевизоров и даже первоначальный план Microsoft, позволяющий вам играть во все игры Xbox, которыми вы владеете, через облако».


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По материалам: newxboxone

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