Новая инициатива Xbox Everywhere подразумевает выпуск ТВ-приставки для xCloud

Вадим Карасев





Вчера Microsoft объявила, что первая игра не из подписки Game Pass стала доступна в сервисе Xbox Cloud Gaming бесплатно для всех игроков — это Fortnite. У Microsoft большие планы по развитию облачного игрового сервиса, которые входят в единую инициативу — Xbox Everywhere.

Известный игровой журналист Том Уоррен (The Verge) написал в Twitter, что «бесплатная версия Fortnite для Xbox Cloud Gaming является частью инициативы Microsoft Xbox Everywhere». Он уверен, что в ближайшие месяцы об этой инициативе расскажут больше, а сам xCloud запустят на большем количестве рынков, в него добавят больше игр, плюс он будет доступен на большем количестве устройств.

Вместе с тем, Том Уоррен сообщил, что «Xbox Everywhere включает в себя такие устройства, как ТВ-шайба (TV Punk) для Xbox Cloud Gaming, приложение для телевизоров и даже первоначальный план Microsoft, позволяющий вам играть во все игры Xbox, которыми вы владеете, через облако».



