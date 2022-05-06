Новый перк для Halo Infinite доступен подписчикам Game Pass Ultimate
Сегодня, 00:10 Вадим Карасев
К старту второго сезона в Halo Infinite студия 343 Industries выпустила новый перк, который доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate. Если у вас есть активная подписка на сервис, то уже сейчас можно забрать бесплатно Pass Tense Gungoose Bundle.
Новый перк для Halo Infinite включает в себя следующее:
Эксклюзивное покрытие для машины Gungoose «Pass Tense»
4 бонуса к опыту
4 Challenge Swap
Напомним, что каждый месяц Microsoft предлагает новые перки в Halo Infinite для подписчиков Game Pass Ultimate. Забрать этот перк можно до 7 июня, а активировать до 7 июля.
По материалам: newxboxone