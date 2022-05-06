Новый перк для Halo Infinite доступен подписчикам Game Pass Ultimate
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Новый перк для Halo Infinite доступен подписчикам Game Pass Ultimate

Новый перк для Halo Infinite доступен подписчикам Game Pass Ultimate


К старту второго сезона в Halo Infinite студия 343 Industries выпустила новый перк, который доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate. Если у вас есть активная подписка на сервис, то уже сейчас можно забрать бесплатно Pass Tense Gungoose Bundle.

Новый перк для Halo Infinite включает в себя следующее:



Эксклюзивное покрытие для машины Gungoose «Pass Tense»



4 бонуса к опыту



4 Challenge Swap

Напомним, что каждый месяц Microsoft предлагает новые перки в Halo Infinite для подписчиков Game Pass Ultimate. Забрать этот перк можно до 7 июня, а активировать до 7 июля.

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По материалам: newxboxone

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