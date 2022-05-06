Off-duty: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с младшим сыном в аэропорту Лос-Анджелеса
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Off-duty: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с младшим сыном в аэропорту Лос-Анджелеса

Off-duty: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с младшим сыном в аэропорту Лос-Анджелеса

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк с сыном Финеасом попали в объективы уличных фотографов в аэропорту Лос-Анджелеса, после возвращения из отпуска в Мексике.

Для перелета актриса выбрала темно-синий комбинезон из денима и белые кеды. Джастин Тимберлейк выбрал серые спортивные брюки и яркую оранжевую футболку с принтом.

Старшего сына пары, семилетнего Сайласа, рядом замечено не было.


Джессика Бил с сыном Финеасом


Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк начали встречаться в 2007 году, в декабре 2011 года они объявили о помолвке. Осенью 2012 года пара сыграла свадьбу в Италии. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей — их первенец Сайлас появился на свет в 2015 году, а в 2020 году родился их младший сын Финеас.

Джессика Бил признавалась в интервью, что считает отношения с Джастином идеальными — их связывают общие ценности, среди которых честность и верность друг другу.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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