Официально: Umurangi Generation Special Edition появится в Game Pass в день релиза на Xbox
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Официально: Umurangi Generation Special Edition появится в Game Pass в день релиза на Xbox

Официально: Umurangi Generation Special Edition появится в Game Pass в день релиза на Xbox


Игра Umurangi Generation Special Edition сразу после релиза на приставках Xbox станет частью подписки Game Pass. Об этом сегодня сообщили разработчики в пресс-релизе, указав, что игра будет доступна по Game Pass на приставках и PC. Напомним, ранее об этом появлялись слухи.

Игра Umurangi Generation Special Edition выходит на Xbox уже скоро — 17 мая. До этого проект вышел на Switch и PC.

Umurangi Generation — фотоигра от первого лица, действие которой происходит в ретро-будущем. Игроки должны делать качественные фотографии, за которые они будут получать деньги, позволяющие разблокировать различные предметы и новый контент. В игре уникальная система оценивания — каждое сделанное фото оценивается по цвету, содержанию и композиции.


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По материалам: newxboxone

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