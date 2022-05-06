Ольга Орлова показала шикарную фигуру в бикини, а ее заподозрили в беременности

44-летняя певица Ольга Орлова отдыхает с мужем на Мальдивах, откуда и делится пляжными фото. Экс-солистка группы «Блестящие» отдыхает в майские праздники за границей, а точнее на Мальдивах. Супруги вначале заселились в обычный номер. Сегодня Ольга рассказала, что они перебрались на водную виллу, на которой имеется терраса с выходом к воде. Артистка расположилась в комнате на кровати. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» появилась в халате с бело-голубым принтом. Она села у изголовья, а перед ней на кровати было выложено сердце из лепестков красных роз.«Так выглядит счастье», — отметила певица. Затем Орлова поделилась кадрами с побережья Индийского океана. Артистка запечатлелась в черном бикини с трусиками на маленьких завязках. Она позировала на камеру и явно наслаждалась своим отпуском.Ольга Орлова «Жизнь — это сейчас. Нет никаких потом. ❤️❤️❤️», — подписала фото теледива. «Точно 👏», - поддержала ее Наталья Подольская. Поклонники певицы оценили ее стройную фигуру. Однако некоторые заподозрили Ольгу в беременности. «Фигура потрясающая 👍, как приятна смотреть на Вас 😘🌷», «А мне кажется вы в положении 👌☺ фигура да супер», «Оля, выглядите гармонично. Только, кажется, вы в положении», — высказались поклонники.Ольга Орлова Телезвезда развеяла домыслы о беременности. Она с юмором отреагировала на предположения фанатов и заверила, что не ждет ребенка. «Друзья, тут особо внимательные углядели мою "беременность". Смею вас расстроить, я просто жирная. Ем всё, что хочу. Плюс пью алкоголь, что невозможно для беременных. Так что давайте без лишних фантазий, ладно?» — заключила Орлова.