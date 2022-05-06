Ольга Орлова показала шикарную фигуру в бикини, а ее заподозрили в беременности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ольга Орлова показала шикарную фигуру в бикини, а ее заподозрили в беременности

Ольга Орлова показала шикарную фигуру в бикини, а ее заподозрили в беременности

Ольга Орлова показала шикарную фигуру в бикини, а ее заподозрили в беременности
44-летняя певица Ольга Орлова отдыхает с мужем на Мальдивах, откуда и делится пляжными фото. Экс-солистка группы «Блестящие» отдыхает в майские праздники за границей, а точнее на Мальдивах. Супруги вначале заселились в обычный номер. Сегодня Ольга рассказала, что они перебрались на водную виллу, на которой имеется терраса с выходом к воде. Артистка расположилась в комнате на кровати. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» появилась в халате с бело-голубым принтом. Она села у изголовья, а перед ней на кровати было выложено сердце из лепестков красных роз.
«Так выглядит счастье», — отметила певица. Затем Орлова поделилась кадрами с побережья Индийского океана. Артистка запечатлелась в черном бикини с трусиками на маленьких завязках. Она позировала на камеру и явно наслаждалась своим отпуском.
Ольга Орлова «Жизнь — это сейчас. Нет никаких потом. ❤️❤️❤️», — подписала фото теледива. «Точно 👏», - поддержала ее Наталья Подольская. Поклонники певицы оценили ее стройную фигуру. Однако некоторые заподозрили Ольгу в беременности. «Фигура потрясающая 👍, как приятна смотреть на Вас 😘🌷», «А мне кажется вы в положении 👌☺ фигура да супер», «Оля, выглядите гармонично. Только, кажется, вы в положении», — высказались поклонники.
Ольга Орлова Телезвезда развеяла домыслы о беременности. Она с юмором отреагировала на предположения фанатов и заверила, что не ждет ребенка. «Друзья, тут особо внимательные углядели мою "беременность". Смею вас расстроить, я просто жирная. Ем всё, что хочу. Плюс пью алкоголь, что невозможно для беременных. Так что давайте без лишних фантазий, ладно?» — заключила Орлова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Парик Ольги Бузовой выставили на продажу за астрономическую сумму
Парик Ольги Бузовой выставили на продажу за астрономическую сумму
Ольга Орлова показала шикарную фигуру в бикини, а ее заподозрили в беременности
Ольга Орлова показала шикарную фигуру в бикини, а ее заподозрили в
Чулпан Хаматову раскритиковал сотрудник Совбеза
Чулпан Хаматову раскритиковал сотрудник Совбеза
Представитель Филиппа Киркорова прокомментировал скандал с ним
Представитель Филиппа Киркорова прокомментировал скандал с ним
TMZ: A$AP Rocky и Рианна не собираются пожениться в ближайшее время
TMZ: A$AP Rocky и Рианна не собираются пожениться в ближайшее время
Все больше подтверждений, что Avowed от Obsidian создается на Unreal Engine 5
Все больше подтверждений, что Avowed от Obsidian создается на Unreal
19 питомцев, которые устроили настоящий хаос в доме, но у них на этот счёт нет ни капли сожаления
19 питомцев, которые устроили настоящий хаос в доме, но у них на этот
6 фактов о Тельцах, про которые вы не знали
6 фактов о Тельцах, про которые вы не знали
Дима Билан связался с поклонниками после двух операци
Дима Билан связался с поклонниками после двух операци
Александр Васильев рассказал о своей эмиграции
Александр Васильев рассказал о своей эмиграции
Динамичный кровавый экшен Warstride Challenges выйдет на Xbox Series X | S
Динамичный кровавый экшен Warstride Challenges выйдет на Xbox Series
Алла Пугачева вынесла мужа из роддома
Алла Пугачева вынесла мужа из роддома

Топ на сегодня

Microsoft: продолжительность Xbox & Bethesda Game Showcase еще не определена
Microsoft: продолжительность Xbox & Bethesda Game Showcase еще не
Чулпан Хаматова стала объектом розыгрыша Вована и Лексуса
Чулпан Хаматова стала объектом розыгрыша Вована и Лексуса
Иван Жидков показал подросших сына и дочь от Татьяны Арнтгольц
Иван Жидков показал подросших сына и дочь от Татьяны Арнтгольц
Ивана Урганта жестко посмеялся над режиссером Бояковым
Ивана Урганта жестко посмеялся над режиссером Бояковым
Филипп Киркоров собирается бежать из страны, заявила Кормухина
Филипп Киркоров собирается бежать из страны, заявила Кормухина

Еще по теме

Ольга Орлова в ярком купальнике поздравила всех с первомайскими праздниками
Ольга Орлова в бикини похвасталась отдыхом в Монте-Карло (фото)
Ольга Орлова рассказала, что муж живет у нее
Ольга Орлова рассказала о расставаниях с мужчинами