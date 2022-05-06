Ольга Серябкина призналась, как изменилась ее жизнь после родов

37-летняя певица Ольга Серябкина рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка. Артистка в ноябре прошлого года родила первенца – сына Луку. Мальчик появился на свет в браке певицы с Георгием Начкебия, за которого она вышла замуж годом ранее. Однако столь резкие перемены на личном фронте не сказались на творчестве артистки: она не отказалась от карьеры во время беременности и не стала уходить в декрет после родов. Серябкина уточнила, что продолжает кормить пятимесячного Луку грудью, однако заботу о малыше уже частично переложила на плечи своей мамы и няни. «Конечно, у меня есть помощь, я бы не смогла без нее работать. Помогает моя мама, за что ей большая благодарность! Также мы нашли няню, которой я могу доверить малыша», — сообщила певица. Уделяет время Луке и супруг экс-солистки группы Serebro. Ольга не может нарадоваться на то, с какой любовью Начкебия относится к ребенку. Наверное, рассуждает Серябкина, все дело в том, что Георгий мечтал о сыне и присутствовал на родах, так что первым смог взять кроху на руки.Ольга Серябкина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Не знаю, что такое отцовский инстинкт, но мой муж очень хотел и ждал нашего сына. Когда родился Лука, супруг первым взял его на руки. Для меня это было очень значимо и важно. Мне кажется, это один из тех моментов, который будем помнить всегда. Гоша уделяет ребенку много времени, по-особому с ним общается», — объяснила певица. А вот сама артистка поначалу сильно переживала из-за своей новой роли и даже впала в депрессию. К счастью, сейчас Серябкина обрела и душевную, и физическую гармонию и даже не комплексует из-за набранных за время беременности килограммов. «К прежней форме пока не вернулась, поскольку не сижу на жестких диетах, так как этого делать нельзя. И, безусловно, благодарна своему телу за то, что быстро прихожу в форму, не делая при этом никаких экспресс-методов похудения. В ближайшее время подключу физические упражнения, спорт, которые до этого были запрещены. Сейчас не рискую здоровьем ради кубиков пресса раньше времени», — добавила исполнительница в беседе со StarHit.