Outward: Definitive Edition выходит на Xbox Series X | S уже 17 мая

Вадим Карасев





Несколько месяцев назад разработчики Outward анонсировали полную версию игры — Outward: Definitive Edition, которая появится на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Проект будет улучшен до новых консолей, в него войдут два крупных вышедших DLC (The Three Brothers и The Soroboreans), плюс он получит некоторые другие улучшения и новый контент.

Сегодня разработчики Outward: Definitive Edition объявили, что проект выходит 17 мая 2022 года. Ниже можно посмотреть трейлер, который представили с анонсом даты релиза.

Outward: Definitive Edition — это ролевая игра с большим открытым миром, которая полюбилась некоторым игрокам за локальный мультиплеер. В целом же, проект получил весьма сдержанные оценки от критиков и игроков.