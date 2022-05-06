Outward: Definitive Edition выходит на Xbox Series X | S уже 17 мая
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Outward: Definitive Edition выходит на Xbox Series X | S уже 17 мая

Outward: Definitive Edition выходит на Xbox Series X | S уже 17 мая


Несколько месяцев назад разработчики Outward анонсировали полную версию игры — Outward: Definitive Edition, которая появится на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Проект будет улучшен до новых консолей, в него войдут два крупных вышедших DLC (The Three Brothers и The Soroboreans), плюс он получит некоторые другие улучшения и новый контент.

Сегодня разработчики Outward: Definitive Edition объявили, что проект выходит 17 мая 2022 года. Ниже можно посмотреть трейлер, который представили с анонсом даты релиза.


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Outward: Definitive Edition — это ролевая игра с большим открытым миром, которая полюбилась некоторым игрокам за локальный мультиплеер. В целом же, проект получил весьма сдержанные оценки от критиков и игроков.

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По материалам: newxboxone

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