Панки, джедай, любовь и Том Хиддлстон в роли викария: 8 сериалов мая, на которые стоит потратить время

Вадим Карасев

Что смотреть на майских праздниках и что точно не пропустить после них? В новой подборке собрали самые ожидаемые и обсуждаемые сериалы месяца: от романтических историй до мистики и тру-крайма.

"Лестница" (The Staircase)Где: HBO MaxКогда: с 5 мая

Сериал придется по душе любителям детективных историй и тру-крайма. В основу сюжета легла реальная история американского писателя Майкла Питерсона, которого в начале нулевых подозревали в убийстве жены. Женщина была найдена мертвой у подножия лестницы своего дома, однако странные обстоятельства смерти послужили поводом начать расследование. В ходе него выяснились новые скандальные подробности и даже возникло подозрение, что писатель мог совершить еще одно убийство в прошлом.

Главные роли сыграли Колин Ферт и Тони Коллетт, в сериале также снялись звезда "Игры престолов" Софи Тернер, Дэйн ДеХаан и Патрик Шварценеггер.





Софи Тернер, Колин Ферт, Оливия ДеДжонг, Патрик Шварценеггер и Дэйн ДеХаан в сериале "Лестница"





А если в истории Питерсона перед просмотром хочется разобраться подробнее, то можно посмотреть документальный фильм "Подозрения" французского режиссера Жан-Ксавье де Лестрейда, который вышел в 2004 году.

"Кларк" (Clark)Где: NetflixКогда: с 5 мая

Поклонники детективного жанра в скандинавском стиле этой весной тоже не обделены. В основе сюжета сериала режиссера Юнаса Окерлунда также лежит реальная криминальная история — ограбление банка в 1973 году в Стокгольме. Кстати, именно расследуя это преступление, криминалист Нильс Бейерот ввел термин "стокгольмский синдром".

Главную роль сыграл Билл Скарсгард, который уже нагнал на нас немало страха в роли клоуна из фильма "Оно".

Любопытный факт: Окерлунд начинал как барабанщик в блэк-метал-группе, а потом переключился на съемку клипов и фильмов-концертов для популярных исполнителей. Такая классика MTV, как My Favourite Game группы The Cardigans, Smack My Bitch Up группы The Prodigy, Beautiful Кристины Агилеры, American Life Мадонны, Wake Up Call группы Maroon 5 и Paparazzi Леди Гаги — его работа (и это лишь несколько примеров). Окерлунд также много работал с Rammstein, Roxette, Оззи Осборном, Робби Уильямсом и Metallica.





Билл Скарсгард в сериале "Кларк"





"Змей в Эссексе" (The Essex's Serpent)Где: AppleTV+Когда: с 13 мая

Мистический мини-сериал для любителей костюмных фильмов (действие происходит в XIX веке) снят по одноименному роману Сары Перри. Он рассказывает историю эмансипированной вдовы Коры Сиборн (Клэр Дэйнс), которая после смерти мужа перебирается из Лондона в тихую деревушку в графстве Эссекс. Местные жители охвачены ужасом из-за слухов о мифическом змее в окрестных болотах, питающемся человеческой плотью. Кора не разделяет суеверия жителей и старается разобраться в природе событий. В поиске истины заинтересован и местный викарий Уилл Рэнсом (Том Хиддлстон).

Изначально роль Коры должна была играть Кира Найтли, но за шесть недель до начала съемок актриса отказалась от проекта, объяснив решение "семейными причинами". Найтли сослалась на пандемию коронавируса (она опасалась за здоровье детей), а также карантинные ограничения, которым нужно было бы следовать во время съемок.

В сериале есть и другие знакомые киноманам актеры. Минутку ностальгии, например, испытают поклонники саги о Гарри Поттере — в "Змее в Эссексе" снялись Клеманс Поэзи (Флер де Лакур) и Фрэнк Диллэйн (Том Реддл, он же молодой Волан-де-Морт из "Принца-полукровки").





Том Хиддлстон в сериале "Змей в Эссексе"





"Смычок"Где: StartКогда: с 13 мая

Сериал, который стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы не пропустить рождение новой потенциальной звезды и нового краша школьниц — исполнителя главной роли Марка Эйдельштейна уже вовсю сравнивают с Тимоти Шаламе.

Смычком в фильме называют его персонажа — интеллигентного скрипача Сеню, который из родного Пятигорска отправляется в Санкт-Петербург, чтобы поступить в консерваторию. Но в Северной столице Сене быстро приходится столкнуться с суровой реальностью, далекой от возвышенных мечтаний. Волею судьбы ему приходится стать кладменом — человеком, который через закладки распространяет запрещенные вещества.





Марк Эйдельштейн в сериале "Смычок"





Жена путешественника во времени (The Time Traveler's Wife)Где: HBOКогда: с 15 мая

Дебютный роман Одри Ниффенеггер 2003 года, ставший бестселлером, экранизировался уже неоднократно — теперь за дело взялся шоураннер "Шерлока" Стивен Моффат. Режиссером выступил Дэвид Наттер, который снимал эпизоды "Игры престолов", "Менталиста", "Сверхъестественного" и "Родины". Ну а главные роли сыграли Роуз Лесли и Тео Джеймс.

По сюжету главный герой из-за редкого генетического заболевания может непредсказуемо перемещаться во времени и появляться рядом со своей женой в разные моменты ее жизни.





Тео Джеймс и Роуз Лесли в сериале "Жена путешественника во времени"





"Нулевой пациент"Где: "Кинопоиск"Когда: с 19 мая

Резонансные события в СССР в последнее время нередко становились источником вдохновения для отечественных сценаристов и режиссеров — взять хотя бы сериалы "Перевал Дятлова" и "Чернобыль". Теперь взялись за менее освещенное событие — первую вспышку ВИЧ в Советском Союзе в 1988 году. Главными героями истории становятся молодой врач детской больницы из Калмыцкой АССР и столичный ученый — от их действий теперь зависят судьбы тысяч людей.

Режиссерами стали оператор Сергей Трофимов и актер Евгений Стычкин, при этом от своих основных обязанностей они тоже не отступили — Трофимов делил место за камерой с оператором Сергеем Колобовым, а Стычкин сыграл одну из ролей. В сериале также снялись Никита Ефремов, Павел Майков и Иван Добронравов. Из относительно новых имен, которые явно стоит запомнить, — Аскар Ильясов.

Композитором сериала стал Игорь Вдовин, который работал с Земфирой и написал музыку к фильму Ренаты Литвиновой "Богиня: как я полюбила", сериалу "Вертинский" и документальному фильму "Бондарчук.Battle".





Постер к фильму "Нулевой пациент"





"Оби-Ван Кеноби" (Obi-Wan Kenobi)Где: Disney+Когда: с 25 мая

В этом месяце выходит и долгожданный спин-офф "Звездных войн" — о джедае Оби-Ване Кеноби в исполнении Эвана Макгрегора. Действие разворачивается спустя десять лет после фильма "Месть ситхов" и перехода Энакина Скайуокера на Темную сторону Силы. По сюжету Джедай Оби-Ван Кеноби присматривает за юным Люком Скайуокером и прячется от охотников Империи во время изгнания на Татуине. К своим ролям тут также вернулись Хайден Кристенсен и Джоэл Эдгертон.





Эван Макгрегор в сериале "Оби-Ван Кеноби"





"Пистолет" (Pistol)Где: HuluКогда: с 31 мая

Байопики рок- и поп-музыкантов в последние годы тоже в тренде. Очередь дошла и до экранизации бурной жизни группы Sex Pistols — главных панк-бунтарей британской поп-сцены. Режиссером сериала, основанного на мемуарах гитариста группы Стива Джонса, выступил Дэнни Бойл, прекрасно знакомый и с фактурой британского наркотического андеграунда ("На игле"), и с форматом байопика ("Стив Джобс").

Кроме самих музыкантов среди персонажей сериала можно увидеть и других ярких представителей панк-сообщества тех лет, например дизайнера Вивьен Вествуд (ее сыграла бывшая жена Илона Маска Талула Райли) и сотрудничавшую с ней модель Памелу Рук (ее сыграла Мэйси Уильямс).





Кадр из сериала "Пистолет"





Надя Бесчетникова