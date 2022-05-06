Парик Ольги Бузовой выставили на продажу за астрономическую сумму
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Парик Ольги Бузовой выставили на продажу за астрономическую сумму

Парик Ольги Бузовой выставили на продажу за астрономическую сумму
На Авито появилось объявление о продаже парика певицы и ведущей Ольги Бузовой. На сайте «Авито» появилось объявление о продаже голубого парика Ольги Бузовой с длинными локонами за баснословные деньги. Продавец просит за товар 500 тысяч рублей.  
Объявление о продажи парика Ольги Бузовой «Парик носила Ольга Бузова для фотосессии, состояние отличное», — пишет пользователь. Предприимчивый продавец также выложил фотографию из соцсетей, на которой бывшая ведущая «Дома-2» предстает в похожем парике.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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