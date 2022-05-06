Посол Украины в ФРГ не счел нужным извиняться за оскорбление Шольца
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Посол Украины в ФРГ не счел нужным извиняться за оскорбление Шольца

Посол Украины в ФРГ не счел нужным извиняться за оскорбление Шольца

13:09  Автор: Иван Попов



Посол Украины в Германии Андрей Мельник не видит причин для извинений за свои оскорбительные высказывания в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Шольц заявил, что не намерен в ближайшее время приезжать с визитом на Украину после того, как Киев отказал в визите президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру из-за «тесных связей» с Россией. Посол Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой».

«Речь идет не об извинениях, а о правильной политике в наши дни. Дело не в том, чувствуете ли вы себя обиженным или нет, а в том, помогаете ли вы нам не проиграть в этой войне и спасти человеческие жизни», — заявил украинский дипломат.

5 мая Штайнмаейр поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, и в администрации главы германского государства сообщили о том, что «прошлое замешательство было устранено».

Глава «Альтернативы для Германии» требует вызова посла Украины в МИД из-за оскорблений Шольца




#Украина #Германия #международные отношения


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По материалам: pnp.ru

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