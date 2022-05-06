Представитель Филиппа Киркорова прокомментировал скандал с ним
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Представитель Филиппа Киркорова прокомментировал скандал с ним

Представитель Филиппа Киркорова прокомментировал скандал с ним
Певец Филипп Киркоров создал скандальное шоу на свой юбилей. Артист вновь в центре скандала. Шум возник после того, как в Сеть попали кадры с его юбилейного шоу, прошедшего в Кремлевском дворце в пасхальную неделю. Во время одной из песен музыкант танцевал на поваленном на сцену кресте. В это время на христианском символе находилась распятая актриса.
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих многие знаменитости, например, Мария Шукшина и Борис Корчевников. Со стороны артиста последовал комментарий, который озвучила пресс-секретарь Екатерина Успенская. «Режиссером и продюсером шоу был сам Филипп Киркоров. На представлении были сотни зрителей, полный зал. Все видели номер, там не было никакого оскорбления», — цитирует News.ru Успенскую.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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