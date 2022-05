Продюсер «Поля чудес» с Леонидом Якубовичем поделился секретами создания шоу

Продюсер капитал-шоу «Поле чудес», которую ведет Леонид Якубович, раскрыл подробности создания программы. Продюсер Сергей Лавров рассказал о закулисье капитал-шоу «Поле Чудес». По его словам, некоторые сцены являются постановочными. Он отметил, что создателями проекта необходимы необычные персонажи, чтобы заинтересовать зрителя, поэтому часто для людей придумывают истории. Сергей поведал, что 99% гостинцев от участников проекта покупают сами продюсеры. Лавров также опроверг информацию о том, что в программу можно попасть только по блату. «Места других участников действительно занимали все желающие, которым удалось пройти кастинг», — поведал продюсер в беседе с solenka.info. Шоу «Поле чудес» впервые вышло в эфир 25 октября 1990 года. Первым ведущим игры стал один из создателей программы Владислав Листьев. 1 ноября 1991 года его заменил Леонид Якубович. С тех пор ведущий шоу не менялся.Леонид Якубович в музее программы «Поле чудес» «Поле чудес» — отечественный аналог зарубежной телевикторины Wheel of Fortune. С января «Поле чудес» начал выходить в обновленном формате. К привычному названию прибавили слово «наше», однако на этом кардинальные изменения окончились. Перемены связаны с тем, что Первый канал прекратил сотрудничество с компанией «ВИD», которая более 30 лет занималась производством капитал-шоу. Первый канал приобрел официальные права на телевикторину Wheel of Fortune. Ведущий проекта остался Леонид Якубович. Из-за сложившейся ситуации в мире многие зарубежные компании прекращают сотрудничество с российскими партнерами. В связи с этим появился слух, что «Поле чудес» может тоже попасть под культурные санкции и приостановить работу. Однако Якубович опроверг домыслы о закрытии капитал-шоу. «Лицензию на производство программы, которая на западе называется Wheel Of Fortune, произвел Первый канал. Теперь она передана в управление вновь созданной телекомпании “Поле ТВ”. Вот эта компания теперь и производит “Поле Чудес”, ничего не изменилось», — сказал Леонид Аркадьевич.Леонид Якубович Бессменный ведущий посоветовал поклонникам не верить слухам. Он вспомнил, как несколько лет назад ходила информация о его смерти, однако Якубович находится в добром здравии и не жалуется на серьезные проблемы со здоровьем. Также появляется множество сплетен о личной жизни Леонида Аркадьевича. Это связано с тем, что он не ведет совместные быт с женой Мариной Видо.