Режим 60 FPS добавили в Dying Light на Xbox Series S
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Режим 60 FPS добавили в Dying Light на Xbox Series S

Режим 60 FPS добавили в Dying Light на Xbox Series S


Несколько недель назад студия Techland выпустила обновление Dying Light до консолей нового поколения — Xbox Series X и Playstation 5. Вместе с тем обновлением, игра была улучшена и на Xbox Series S, но она предлагала только два режима, и в обоих игроков ждали 30 FPS.

Сегодня вышло обновление Dying Light, которое добавляет режим 60 FPS на Xbox Series S при разрешении 936p (1664×936). Таким образом, игроки на младшей консоли нового поколения Xbox теперь тоже могут играть в первый Dying Light при высокой частоте кадров.


Напомним, что ранее студия Techland смогла реализовать 60 FPS на Xbox Series S и в Dying Light 2.

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По материалам: newxboxone

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