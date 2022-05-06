Режим 60 FPS добавили в Dying Light на Xbox Series S

Вадим Карасев





Несколько недель назад студия Techland выпустила обновление Dying Light до консолей нового поколения — Xbox Series X и Playstation 5. Вместе с тем обновлением, игра была улучшена и на Xbox Series S, но она предлагала только два режима, и в обоих игроков ждали 30 FPS.

Сегодня вышло обновление Dying Light, которое добавляет режим 60 FPS на Xbox Series S при разрешении 936p (1664×936). Таким образом, игроки на младшей консоли нового поколения Xbox теперь тоже могут играть в первый Dying Light при высокой частоте кадров.





Напомним, что ранее студия Techland смогла реализовать 60 FPS на Xbox Series S и в Dying Light 2.