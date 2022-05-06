Руководители Xbox тизерят «крутые» будущие проекты, которые они уже тестируют
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Руководители Xbox тизерят «крутые» будущие проекты, которые они уже тестируют

Руководители Xbox тизерят «крутые» будущие проекты, которые они уже тестируют


Около месяца остается до мероприятия Xbox и Bethesda, в рамках которого игроков ждут интересные анонсы и демонстрации ранее анонсированных проектов. Руководители Xbox уже вовсю готовятся, просматривая проекты, которые готовят внутренние студии и партнеры.

Один из руководителей программного отдела Xbox Джейсон Рональд на этой неделе в Twitter сообщил, что «провел утро, просматривая несколько крутых демо будущих проектов, над которыми работает команда». Естественно, никаких подробностей об этих демо Джейсон не сообщил.


Еще одна руководительница Xbox Сара Бонд сообщила в Twittter, что совершила «отличная поездку», посетив партнеров в Калифорнии, где она «играла в несколько замечательных игр, которые выйдут в следующем году».


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По материалам: newxboxone

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