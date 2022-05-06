Секреты долголетия: старинные правила и современные исследования

Вадим Карасев

Многие люди хотят жить очень долго. В современном мире плохая экология и много болезней, но это не значит, что вы не сможете дожить до глубокой старости и остаться в здравом уме. Пришло время узнать о секретах долголетия, которые действительно работают.

Для того, чтобы быть здоровыми, счастливыми и жить долго, вам следует помнить о шести главных причинах потери здоровья и хорошего настроения. Избегайте всего, что может навредить вам, чтобы обрести счастье и уверенность в завтрашнем дне.

Советы психологов

Долголетие многие люди воспринимают только как здоровье физическое, но также важно здоровье психическое. Психологи отмечают, что самыми долгоживущими людьми на планете в основном являются обладатели нескольких важных черт характера.

Во-первых, нужно уметь адаптироваться к трудностям. Это значит, что если вы хотите прожить долгую жизнь, вам нужно уметь принимать то, что вы не в силах изменить. Также адаптивность — это умение изменить то, на что вы повлиять можете. Это умение приспосабливаться к любым условиям, либо выбирать для себя новые.

Оптимизм. Это второе важнейшее качество характера и души, которое дает человеку возможность прожить долгую и счастливую жизнь. Если вы оптимист, то вам гораздо проще справляться с трудностями, потому что позитивного человека значительно сложнее вывести из состояния равновесия. Нервы и переживания очень сильно снижают качество и продолжительность жизни.

Трудолюбие. Человек живет, пока он работает — так считает большинство экспертов. Не обязательно поднимать тяжести. Можно работать и интеллектуально тоже. Исследования показывают, что как только человек перестает что-то делать, он начинает очень быстро стареть.

Приметы и поверья о долголетии

Длина пальцев. Приметы говорят о том, что если у человека указательный палец длиннее безымянного, то он значительно реже болеет. Такие люди живут гораздо больше тех, у кого безымянный палец длиннее.

Чтобы прожить долгую жизнь, нужно совершать добрые дела. Так Вселенная даст нам больше времени для очищения кармы, для решения поставленных задач и достижения счастья. Люди, которые поступают плохо, не имеют возможности исправить что-то сейчас. Все их долги переходят на следующее воплощение.

Издревле во многих народах считалось главным секретом долголетия уважение к старшим. Во-первых, нужно почитать своих родителей. Во-вторых, необходимо обязательно сторониться ссор с теми, кто старше вас. Важно быть воспитанными и как можно реже обижать стариков. Наблюдения показывают, что люди, которые ухаживали за своими отцами и матерями, проживают долгую и счастливую жизнь.

Советы ученых

Есть много очевидных советов типа здорового образа жизни, соблюдения режима дня, правильного питания и так далее. Хоть это и заезженные советы, но это не значит, что они не действенны. Помните о том, что в здоровом теле живет здоровый дух и наоборот. Если говорить о питании, то среди самых важных продуктов для долголетия можно выделить рыбу и овощи. Старайтесь периодически есть это, чтобы оставаться здоровыми и сильными.

Свежий воздух. Старайтесь либо почаще выбираться на природу, либо жить подальше от города. Только так ваше тело не будет стареть в усиленном режиме, ведь вы будете дышать чистым воздухом.

Сохраняйте связи с другими людьми. Исследования показали, что абсолютное большинство долгожителей нашей планеты является общительными людьми. Все замкнутые личности в большинстве своем доживают лишь до среднего по региону возраста. Ученые также отмечают, что чем моложе люди, с которыми вы общаетесь, тем медленнее вы старее и дольше живете.

Занимайтесь тем, что любите. Речь идет в первую очередь о работе. Согласно наблюдениям экспертов, люди, которые работали и продолжают работать на той работе, которую искренне любят, живут минимум на 10% дольше.

Ученые выяснили, что люди, которые посещают церковь, живут дольше, чем те, кто этого не делает. Причин тут может быть много, ведь религия не идет вразрез с правильным образом жизни и оптимизмом. Также секрет религии может быть в общении и ощущении того, что вас всегда поддержат и вам всегда помогут. Ученые отмечают, что уровень тревожности у религиозных людей на порядок ниже, чем у тех, кто является убежденным атеистом.