Шхагошев: НАТО делает Швецию и Финляндию соучастниками военных преступлений

21:34 Автор: Наталия Васильева

Источник: РИА Новости

Приглашая Швецию и Финляндию в НАТО, альянс делает их соучастниками военных преступлений на Украине. Об этом заявил РИА «Новости» член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Ранее НАТО объявила, что 19 мая состоится сбор Военного комитета альянса на уровне начальников штабов, в ходе которого будет обсуждаться ситуация на Украине и предстоящий саммит в Мадриде. На мероприятие, которое пройдет в Брюсселе, также приглашены представители Финляндии и Швеции.

«НАТО, приглашая Швецию и Финляндию (Украина — понятно) в альянс, делает их соучастниками военных преступлений, которые они совершают сейчас на территории Украины, поставляя вооружения на миллиарды долларов США националистическим батальонам», — сказал Шхагошев.

По его мнению, альянс будет использовать новых членов, чтобы реализовать собственные цели, под предлогом защиты этих стран неких «абстрактных угроз».





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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью испанской газете АВС заявила, что Швеция и Финляндия в случае вступления в НАТО превратятся в пространство противостояния Североатлантического альянса с Россией. По ее словам, Москва уже предупреждала Швецию и Финляндию о последствиях их вступления в НАТО «и публично, и по двусторонним каналам».

Тема вступления двух традиционно нейтральных скандинавских государств в состав НАТО активизировалась после начала спецоперации ВС РФ на Украине 24 февраля. По информации шведских СМИ, заявки на присоединение Стокгольма и Хельсинки к НАТО могут быть официально поданы на встрече альянса в Мадриде 29-30 июня.

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