Слух: Hangar 13 работает над новой частью Mafia — она будет приквелом

Вадим Карасев





Портал Kotaku, ссылаясь на собственные источники, сообщает о разработке новой игры во франшизе Mafia. По их информации, отвечает за разработку студия Hangar 13 из Брайтона. Отметим, что студия выступала в качестве команды поддержки при разработке недавно вышедшей игры Tiny Tina’s Wonderland.

Новая Mafia, согласно данным Kotaku, имеет внутреннее кодовое название Nero. Она должна стать приквелом трилогии, а разработка проекта ведется на движке Unreal Engine 5. В качестве руководителя проекта называется Ник Бейнс. Указывается, что игра находится на ранней стадии производства. Когда состоится релиз проекта — неизвестно.

Напомним, Mafia 3 вышла в 2016 году, а после трилогия была выпущена в едином сборнике.