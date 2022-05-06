Светский фотограф Герман Ларкин дал интервью Ксении Соловьевой: о разорванном платье Беллы Хадид, характере Наоми Кэмпбелл и закулисье Met Gala
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Светский фотограф Герман Ларкин дал интервью Ксении Соловьевой: о разорванном платье Беллы Хадид, характере Наоми Кэмпбелл и закулисье Met Gala

Светский фотограф Герман Ларкин дал интервью Ксении Соловьевой: о разорванном платье Беллы Хадид, характере Наоми Кэмпбелл и закулисье Met Gala

В своем телеграм-канале Ксения Соловьева опубликовала интервью с известным светским фотографом Германом Ларкиным. Недавно он стал единственным фотографом на свадьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц — эксклюзивные кадры появились в британском Vogue, а также поработал на Met Gala. Ларкин рассказал об опыте работы с западными знаменитостями, а также о закулисье крупных мероприятий. Собрали интересные цитаты в нашем материале.

Фотограф рассказал о том, как было сделано нашумевшее фото Беллы Хадид на афтепати Met Gala в откровенном платье Dilara Findikoglu. Снимок также попал на первые полосы Vogue.

Когда я уже падал с ног и собирался спать, появилась Белла. И я сделал тот самый облетевший мир кадр. Может, она занималась любовью со своим бойфрендом в машине, не знаю, но она вошла в зал в таком виде. Платье было порвано в клочья. Она сказала: Oh my God, this dress is ripped on me. — Doesn't matter, we'll make it look glamorous ("Боже мой, платье порвано". — "Ничего страшного, мы сделаем так, чтобы это выглядело гламурно". — Прим. ред.). Фото теперь стоит на заставочной в репортаже на сайте британского Vogue,

— поделился Ларкин.


Белла Хадид

Я обожаю Беллу. Она потрясающая, крутая. После нервного срыва она очень сильно изменилась. Стала человеком более нормальным, глубоким,

— добавил он.

Светский фотограф также рассказал об опыте работы с супермоделью Наоми Кэмпбелл, для которой раньше, по его словам, он был "пустым местом". Но теперь Наоми его "наконец-то заметила и оценила":

Наоми — удивительная модель, и она очень сильно изменилась с рождением ребенка. Я не работал с ней до этого, но говорили, что человек она с гонором, недоступный, вредный. А сейчас внимательная, вежливая. У нее отличная команда ассистентов. Мне кажется, с ней легче, чем с кем бы то ни было. Она не требует как-то особенно ретушировать снимки, доверяет мне полностью, плюс команда вылизывает ее образ до идеала.

Ларкин также рассказал, что на Met Gala в этом году был Леонардо ДиКаприо, но снимать его было нельзя. Поделился фотограф и своими наблюдениями за непарадной частью гламурного мероприятия — например, о том, как из отелей, где проходит подготовка, знаменитости добираются до самого музея, где проходит Met Gala.

Звезды под крики фанатов выходят из отеля и натурально грузятся в свои стоячие автобусы. Садиться нельзя, иначе костюм помнется. Прямо как у нас в часы пик, они держатся за поручень, чтобы не упасть.

Фотограф также рассказал, что уже некоторое время сотрудничает с главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом, который и помог ему получить некоторые заказы.

Кадры, которые я сделал на его 50-летии и свадьбе в Лондоне, произвели впечатление, и я попал в обойму британского Vogue. На Met работают прекрасные фотографы, но мне всегда казалось несправедливым, что там одни американцы, пусть и diverse. Поэтому мне так хотелось попробовать свои силы. К сожалению, аккредитацию на сам ужин — он, кстати, короткий, длится всего три часа — не смог сделать даже Эдвард. It's political ("Это политическое [решение]. — Прим. ред.), — сказал он. Но меня допустили на красную дорожку, причем без строго закрепленного места, что классно,

— рассказал о своей работе Ларкин.

Подробностей о гонораре на таких мероприятиях фотограф не раскрыл, но признался, что на свадьбе сына Виктории и Дэвида Бекхэма смог заработать больше, чем на Met Gala.

Мне платят везде очень хорошо. Но свадьба, конечно, выигрывает, она же три дня шла,

— отметил Ларкин.


Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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