Таблетки и мази будут быстрее поступать потребителям с баз
Тема: Постановления правительства
01:07 Автор: Юлия Сапрыгина
Минздрав определил сроки отгрузки оптовиками затребованных аптекой лекарств. Такой приказ ведомства от 18 апреля 2022 года № 267н вступает в силу 6 мая.
Так, в границах города федерального значения, муниципального района и городского округа предельный срок отгрузки составит 10 рабочих дней. А в иных границах — 15 рабочих дней со дня регистрации заявки аптечной организации.
Напомним, ранее, 14 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому Минздрав получил право устанавливать с в аптеки. Подобную меру в кабмине объяснили выросшим спросом на лекарственные препараты в России.
Законы, вступающие в силу с 6 мая
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