Таблетки и мази будут быстрее поступать потребителям с баз

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Минздрав определил сроки отгрузки оптовиками затребованных аптекой лекарств. Такой приказ ведомства от 18 апреля 2022 года № 267н вступает в силу 6 мая.

Так, в границах города федерального значения, муниципального района и городского округа предельный срок отгрузки составит 10 рабочих дней. А в иных границах — 15 рабочих дней со дня регистрации заявки аптечной организации.

Напомним, ранее, 14 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому Минздрав получил право устанавливать с в аптеки. Подобную меру в кабмине объяснили выросшим спросом на лекарственные препараты в России.

Законы, вступающие в силу с 6 мая

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#лекарства #здравоохранение

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